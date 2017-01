Zakenman Hans Breukhoven (70) overleden

Hans Breukhoven, de oprichter van Free Record Shop, is vanmorgen op 70-jarige leeftijd in zijn woonplaats Londen overleden. Dat heeft zijn vriend en voormalige zakenpartner Juan da Silva vrijdag bevestigd aan persbureau ANP na een bericht in De Telegraaf. De zakenman leed al geruime tijd aan alvleesklierkanker.

Breukhoven, die werd geboren in Rotterdam-Zuid, begon eind 1971 in een krap twee meter breed pand in Schiedam “de kleinste platenwinkel van Europa”. In Londen en Parijs kocht hij wekelijks de nieuwste lp’s die, buiten het kartel van de platenbranche om, in Nederland voor vijf gulden onder de prijs in de handel kwamen.

Vooral in de jaren tachtig groeide het aantal winkels gestaag. In 1986 bedroeg het aantal filialen veertig, een jaar later vijftig en in 1989 had Breukhoven als eigenaar al zeventig winkels. In dat jaar volgde een beursgang in Amsterdam, waarbij het bedrijf ruim 11 miljoen gulden ophaalde (5 miljoen euro).

In een interview met NRC uit 1992 zei Van Breukhoven over deze groei:

“Na de succesjaren van Saturday Night Fever en Grease zakte de platenhandel tijdens de tweede oliecrisis in elkaar. Terwijl veel mensen in het vak in een hoek zaten te huilen en anderen in slaap vielen, hebben wij op z’n Rotterdams de mouwen opgestroopt.”

Het imperium van Breukhoven groeide in de jaren ’90 verder met de opkomst van de cd. Het waren „gouden tijden”, zei hij, omdat veel mensen hun platencollectie opnieuw aanschaften, maar dan op cd. Breukhoven kocht in 1993 de concurrerende keten Van Leest. Ruim tien jaar later, in 2006, volgde de aankoop van de computerspelletjeswinkels van Game Mania. Ook nam hij een 50 procent aandeel in de wenskaartenketen Expo.

Free Record Shop groeide uit tot een grote keten met op het hoogtepunt 350 winkels in de Benelux en Scandinavië met een jaaromzet van ruim 500 miljoen euro. Breukhoven kwam als één van de rijkste Nederlanders in de Quote 500 terecht met een geschat vermogen van 35 miljoen in 2013.

NRC-redacteur Peter Zantingh werkte jaren bij Free Record Shop. Een herinnering

Stagnatie

Door de de komst van het downloaden van muziek en films en de financiële crisis van bijna tien jaar geleden kwam Free Record Shop in steeds grotere financiële problemen terecht. “Illegale downloads maken ons kapot”, zei hij in de zomer van 2011, toen bekend werd dat hij de grote muziekwinkel Fame, in de Amsterdamse Kalverstraat, moest sluiten. De winkel maakte begin 2012 een doorstart in Magna Plaza in Amsterdam.

Later dat jaar trad Breukhoven terug uit het dagelijks bestuur van Free Record Shop. In april 2014 gingen alle winkels van Free Record Shop dicht als gevolg van het faillissement van moederbedrijf Fresh Entertainment Nederland BV. Een jaar eerder was al een faillissement over de Nederlandse activiteiten van Free Record Shop uitgesproken. Een overname door ProCures mislukte.

In alle winkels van Boekenvoordeel kwamen in het najaar van 2014 “shop-in-shops” van Free Record Shop. Ook verkoopt Free Record Shop nog online onder andere cd’s, films en games.

Breukhoven was eerder getrouwd met Connie Breukhoven, die beter bekend was als zangeres Vanessa. Na hun scheiding verhuisde hij naar Londen.