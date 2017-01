Volg hier de laatste ontwikkelingen van de inauguratie van Trump

Dit staat er vandaag allemaal te gebeuren

Welkom allemaal! in dit liveblog zullen we je de rest van de dag op de hoogte houden van de inauguratie van Trump. Deze 58ste inauguratie verloopt volgens een vast programma: de eedaflegging bij het Capitool, de inaugurele rede van de nieuwe president, een lunch in het Congress, de parade over Pennsylvania Avenue naar het Witte Huis en tot slot de inaugurale bals. Dat is in al die jaren weinig veranderd.

Wat gebeurt er?

- Traditiegetrouw verblijft de nieuwe president de nacht voor de inauguratie in Blair House, het gastenverblijf van de president. Donald Trump overnacht niet in het nabijgelegen, gloednieuwe Trump International Hotel aan Pennsylvania Avenue.

- Trump woont een dienst bij in de St. John's Episcopal Church tegenover het Witte Huis. Vertrekkend president Obama ontvangt hem in het Witte Huis. Om 10.30 uur vertrekken ze naar het Capitool.

- Vanaf 11.30 in Washington, 17.30 uur Nederlandse tijd begint de inauguratieplechtigheid bij het Capitool. Dat is vanaf 17.15 uur te volgen op NPO1.

- Om 18.00 uur Nederlandse tijd neemt opperrechter John Roberts Trump de eed af. Zodra hij die heeft uitgesproken, is hij de 45ste president van de Verenigde Staten. Aansluitend speelt de band "Hail to the Chief" en worden er 21 kanonschoten gelost. Daarna houdt Trump zijn inauguratieplechtigheid.

- Na de inauguratie volgt een lunch in het Capitool, een traditie sinds de beëdiging van president Eisenhouwer in 1953. Op het menu staan onder mee kreeft, garnalen en biefstuk. Tussen de gangen door worden cadeaus gepresenteerd.

- De presidentiële parade begint rond 21.00 uur Nederlandse tijd. De optocht telt zo'n 8.000 deelnemers. De optocht zal zo'n 90 minuten duren, een van de kortste in de geschiedenis.

- Er zijn twee officiële dansfeesten in het Walter E. Washington Convention Center en een militair gala, Salute to our Armed Services Ball, in het National Building Museum. Daarnaast zijn er tientallen informele feestelijke bijeenkomsten.

- Op zaterdag 21 januari is er een gebedsdienst in de Nationale Kathedraal van Washington.