De Thuiskok: Paddenstoelentaart

VOOR 4 PERSONEN: 4 grote portobello’s olijfolie voor invetten zout en peper 175 gr ricotta 100 gr geraspte Parmezaanse kaas 2 el verse basilicum 2 teentjes knoflook 1 eitje 200 ml tomatensaus met italiaanse kruiden 125 gr mozzarella in 8 plakken 8 verse lasagnevellen Jennifer Foster en Lianne Koster Cookart: de kunst van het eten Uitgever: Scriptum Prijs: €24,95

De meeste gerechten in Cookart: de kunst van het eten zien eruit als om door een ringetje te halen. Maar bij dit gerecht lijkt het resultaat op de foto toch een beetje alsof er iemand een stuk lasagne op een houten plank heeft gekwakt. Gelukkig is het recept als een lelijk eendje; van buiten misschien niet heel mooi, maar van binnen is de smaak wel lekker - machtig ook - en vegetarisch bovendien.

Verwarm de oven voor op 200 graden. Haal de stammetjes uit de portobello’s en vet ze in met olijfolie en bestrooi ze met zout en peper. Zet ze op een bakplaat met de bovenkant naar boven in de oven voor 15 minuten. Laat ze daarna iets afkoelen, draai ze om en dep met een keukenpapiertje het vocht uit de portobello.

Intussen kun je de ricotta met 50 gram Parmezaanse kaas, basilicum, knoflook, ei en zout en peper mengen. Schep een lepel tomatensaus in de champignons, vervolgens een lepel ricottamix en leg hier een schijf mozzarella op. Hier bovenop komt een lasagnevel en dan herhaal je het nogmaals. Op het bovenste lasagnevel komt nog een lepel ricottamix en vervolgens verdeel je de resterende Parmezaanse kaas over de paddenstoelentaartjes. Zet ze 25 minuten lang terug in de oven en eten maar.