Tekenaar Jan, Jans en de Kinderen overleden

Striptekenaar Jan Kruis (83) is overleden. Dat heeft zijn familie vrijdag bekend gemaakt. Kruis was vooral bekend van zijn strips Jan, Jans en de Kinderen.

Kruis tekende deze familiestrip voor het weekblad Libelle van 1970 tot en met 1999. Jan, Jans en de Kinderen was in 2010, vlak nadat hij de Marten Toonderprijs had gewonnen en in het kader daarvan een interview gaf aan NRC Handelsblad, nog altijd de best verkopende strip van Nederland. Er werden ook toen nog steeds 45 duizend exemplaren per titel van verkocht.

Kruis tekende de strip in 2010 overigens al niet meer zelf. In 1999, na 1139 afleveringen, verkocht hij de rechten aan Sanoma. Een collectief tekenaars nam het werk over onder de naam Studio Jan Kruis.

Ontmoeting met Marten Toonder

De in Rotterdam geboren Kruis werd, na de mulo en de kunstacademie, reclametekenaar, maar tekende daarnaast in zijn vrije tijd ook strips.

Na een ontmoeting met een tekenaar van de Toonder Studio maakte hij een strip met Toonder zelf: Student Tijloos. Toonder schreef, Kruis tekende. Hij zei in 2010 tegen NRC daarover:

“Toonder zag wel wat in mijn werk. Ik was zo trots als een oude aap. Hij was een idool, een halfgod voor me. Maar het duurde niet lang. Hij had moeite de strip te verkopen en ik ging te veel mijn eigen gang.”

Uiteindelijk was het Peter Middeldorp, de redactiechef van Libelle en ex-hoofdredacteur van stripblad Robbedoes, die vroeg of hij niet een strip voor zijn blad wilde maken. Kruis haalde zijn twee jaar oude schetsen van Jan Jans van stal.

Dochters stonden model voor de strip

Zijn dochter Leontine stond model voor Karlijn, zijn dochter Andrea voor Catootje. Kruis in 2010:

“Ik ben maar gewoon begonnen. Dat is de enige manier. Ik tekende gezinssituaties die herkenbaar en grappig zijn, in een ritme van één per week.

Dat hij in 1999 met pensioen ging was volgens hem een vrij logisch besluit: