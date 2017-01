Striptekenaars eren Jan Kruis: ‘Poep aan je…, Snif’

Dat striptekenaar Jan Kruis (83) donderdag in zijn woonplaats Mantinge (Drenthe) is overleden, is Twitter uiteraard niet ontgaan. Kruis was vooral bekend van zijn strip Jan, Jans en de Kinderen, en was voor veel jongere striptekenaars en cartoonisten een voorbeeld of inspiratiebron.

Een aantal van hen eerde Kruis dan ook op Twitter al snel met een tekening. Robert L. Oppenheimer deed dat bijvoorbeeld:

Rode kater kwam erbij uit wanhoop

De rode kater die Oppenheimer in zijn cartoon laat huilen, kwam overigens vooral in de strip van Kruis terecht vanwege tijdsdruk als gevolg van de onverbiddelijke deadlines elke week. Kruis zei daarover in een interview in NRC Handelsblad in 2010:

“Vanaf het begin had ik het idee dat ik het niet vol zou houden. De rode kater kwam erbij uit wanhoop. Op een dag wist ik niks meer en de strip moest op de post. Die kater was snel getekend en er was geen gesprek. Hij hield een monoloog, filosofeerde wat. Kinderen vonden de kater niks, de ouderen vonden het wel leuk. Maar ik heb nooit een kinderstrip gemaakt. Al hield ik er rekening mee dat ze in de kamer zaten. Maar ik tekende voor de vaders en moeders. Ik had vooral veel lezeressen natuurlijk.”

Ook Fokke en Sukke bewezen Kruis de laatste eer:

Zij deelden bovendien een link naar een interview met Kruis dat in 2011 bij de publieke omroep werd uitgezonden:

Hij kon leuk tekenen

Een bekende van Kruis twitterde vanaf het account van de overleden striptekenaar een van de laatste tekeningen die Kruis zelf maakte. Daaruit spreekt vooral bescheidenheid: