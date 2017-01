Staatssecretaris Dijkhoff wint De Slimste Mens - en straks ook extra zetels?

Hij is als staatssecretaris van asielzaken belast met de ‘hoofdpijnportefeuille’ zoals dat in Den Haag heet. Maar sinds vrijdagavond kan VVD-politicus Klaas Dijkhoff zich ook de ‘De Slimste Mens’ van Nederland noemen. De nummer vijf op de kandidatenlijst van de VVD is winnaar geworden van de gelijknamige, zeer populaire (1,5 miljoen kijkers) tv-quiz. Hij versloeg in de finale twee medekandidaten, onder wie de populaire Stefano Keizers, de revelatie van dit nieuwe televisiejaar.

Dijkhoff maakte niet alleen school met zijn parate kennis over feiten, feitjes en allerhande trivia maar wist vanwege zijn gevatheid en droge humor een groeiende schare fans te verzamelen die zich via Twitter en Facebook uitten. Zo antwoordde hij op de vraag van presentator Philip Freriks of hij wel eens een triatlon had gelopen: „Nee, maar ik heb wel eens met de fiets aan de hand en een lekke band in de stromende regen gelopen.”

In de oorspronkelijk Belgische variant van De Slimste Mens Ter Wereld leidde een vergelijkbare combinatie van kennis en humor al eens tot een eclatant verkiezingssucces. In februari 2009 verloor het toen relatief onbekende Kamerlid Bart De Wever (N-VA) met een seconde verschil de finale.

Klaas Dijkhoff na zijn overwinning:



Maar iedereen waardeerde de laconieke grappen van die kwistig met Latijnse spreuken strooiende bierbuik. Vier maanden later triomfeerde hij bij de verkiezingen voor het Vlaams parlement, nu is hij burgemeester van Antwerpen en één van de belangrijkste politici van het land.