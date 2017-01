Schrijver Robert Anker overleden

Schrijver Robert Anker is op 70-jarige leeftijd overleden, zo is vrijdag bekend gemaakt door zijn uitgeverij Querido. Anker, die in 2001 de Libris Literatuur Prijs ontving voor zijn roman Een soort Engeland, was al enige tijd ernstig ziek. Juist deze week verscheen In de wereld, een omvangrijke historische roman die nu Ankers laatste blijkt te zijn.

Anker (geboren op 27 april 1946) was een zeer productief en veelzijdig schrijver, die ook jarenlang werkzaam was als (poëzie-)criticus voor Het Parool en als leraar op een middelbare school. Hij debuteerde als dichter in 1979 met Waar ik nog ben, vier jaar later ontving hij de Jan Campertprijs voor de bundel Van het balkon. Vanaf Vrouwenzand (1998) begon hij aan een reeks romans die werden geprezen om het tijdsbeeld dat erin werd geschetst en om de stilistische virtuositeit. Het leverde Anker onder meer vergelijkingen met het werk van A.F.Th. van der Heijden op. Naast het bekroonde Een soort Engeland kreeg ook de op een middelbare school spelende roman Hajar en Daan veel lof. Hij mengde zich veelvuldig in debatten over het literatuuronderwijs, waarin hij zich afzette tegen de stroming die meende dat ‘leesplezier’ centraal zou moeten staan. Die uitdrukking vond hij even absurd als ‘wiskundeplezier’.

Ankers altijd in hoog tempo stromende zinnen konden niet los worden gezien van de energie die hij in het leven probeerde te leggen. „Ik heb altijd weerzin gehad tegen het vastleggen van mijn leven,” schreef hij in 2005 in een Zomerdagboek, „zo tegenstrijdig als dat was met mijn overheersende idee over dat leven: dat het moest stromen, groeien, in beweging blijven.”