Op laatste dag Davos zijn alle ogen gericht op Trump

Donald Trump was in Davos de eerste dagen een beetje zoals Lord Voldemort uit de Harry Potter-boeken: hij die niet genoemd mag worden. In elk geval op het officiële programma; daarop stonden allerlei sessies met verwijzingen naar protectionisme, ‘het einde van de waarheid’ en ‘politiek van angst’ maar concreet vingerwijzen naar de nieuwe president van de Verenigde Staten werd zoveel mogelijk vermeden door de verzamelde CEO’s en wereldleiders.

Dat is aan het einde van het World Economic Forum, op de dag van de inhuldiging veranderd. Het is Trump voor en Trump na.

Wat er gebeurt in het machtigste land ter wereld beïnvloedt iedereen in Davos. Trump-adviseur Anthony Scaramucci mag in een aantal paneldiscussies deze week zijn baas verdedigen en heeft daarbij telkens de lachers op zijn hand. Maar de sfeer bij de discussies in wandelgangen en borrels blijft opvallend bezorgd, zelfs expliciet anti-Trump.

Investeringen

Bestuursvoorzitter Larry Fink van investeringsmaatschappij Blackrock wijst erop dat de belofte van investeringen in infrastructuur en belastingverlagingen van Trump nu weliswaar zorgen voor optimisme op de beurzen, maar dat die toch echt ergens uit betaald moeten worden. “Het moet draaien om de lange termijn, niet om de korte termijn.”

De verwachte opleving wordt in een paneldiscussie een sugar rush genoemd, die even snel voorbij is als dat hij komt. Ook waarschuwt Fink voor het gevaar van verslechterende relaties met China, aangezien Amerika veel leningen heeft uitstaan in dat land. “Als grootste schuldenaar van de wereld, moet je de relatie met de schuldeisers goed houden.”

Grapjes

Er worden veel grapjes gemaakt over het feit dat veel van wat hier besproken wordt “niet in 140 lettertekens past”, verwijzend naar het Twittergedrag van Trump. Dat dedain is toch opmerkelijk voor een vergadering met zoveel topondernemers, gezien het pro-business-imago dat de nieuwe president zich graag aanmeet.

De zorg over Trump gaat vooral over de onzekerheid, waar de meeste grote bedrijven niet van houden. Wat betekent het protectionisme waar Trump voor lijkt te staan bijvoorbeeld? “Als er straks 35 procent grensbelasting komt omdat je niet alles produceert in Amerika, dan heeft dat natuurlijk grote gevolgen,” zegt bestuursvoorzitter Frans van Houten van Philips.

Maar de onzekerheid in Davos gaat veel verder dan alleen de kwartaalresultaten. Joe Biden waarschuwde hier in zijn laatste publieke speech als vice-president dat de ‘liberale wereldorde’ onder druk staat met Trump aan het roer. Dat punt werd vrijdag nog eens herhaald door oud-minister Henry Kissinger. In Davos bekruipt veel aanwezigen het gevoel dat de macht van de verzamelde elite hier sterk van die wereldorde afhankelijk is.