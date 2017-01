Na de kok zijn ook zijn zoon en vrouw onder de sneeuwmassa vandaan gehaald

,,Ik kan alleen maar hopen’’, had Giampiero Parete donderdag tegen journalisten gezegd, het gezicht rood van de tranen, de pupillen groot van de kalmeringsmiddelen. Maar om tien voor twee vrijdagmiddag haalden de reddingswerkers die sinds donderdagochtend onafgebroken aan het graven en zoeken zijn geweest in de lawine die het hotel Rigopiano had overspoeld, een vrouw en een jongetje naar boven. De vrouw en de zoon van Parete, een 38-jarige kok die aan de lawine was ontkomen, omdat hij even op de parkeerplaats bij het hotel was.

Bijna 2,5 uur later lagen ze in elkaars armen, in het ziekenhuis van Pescara.

Vrijdagmorgen iets over half twaalf wisten reddingswerkers contact te leggen met een groep van zes personen, waaronder de vrouw en het jongetje. Het dak van sneeuw over het hotel heen bleek niet alleen te hebben verwoest, maar ook bescherming te hebben geboden. Via een tunnel die in de metershoge sneeuwlaag werd gegraven, konden ze naar buiten worden gebracht.

In de loop van middag meldden reddingswerkers dat ze vermoeden dat elders onder de massa van sneeuw, boomstammen en puin nog meer mensen in leven zijn. Het zou gaan om een groep van vijf mensen – in totaal was er een dertigtal mensen in het hotel toen dat woensdagmiddag na zeer zware sneeuwval en aardbevingen werd bedolven onder een ruïne van sneeuw.

Het is niet alleen maar vreugde voor de familie Parete. Een van de eerste dingen die zijn vrouw tegen de reddingswerkers riep was dat ze ook in de kamer ernaast moesten zoeken, want daar was haar dochter. Over haar was aan het einde van de middag nog geen nieuws.