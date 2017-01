Koninklijke Verkade schrapt 87 van de 296 banen

Koekfabrikant Koninklijke Verkade gaat 87 van de 296 banen schrappen bij zijn fabriek in Zaandam. Dat bevestigt een woordvoerder van het zoetwarenconcern Pladis, waar Verkade deel van uitmaakt.

Een deel van de internationale vraag naar producten van Pladis neemt af en dat zou vooral gaan om producten die in Zaandam worden gemaakt. Het bedrijf gaat zich nu meer richten op de regio en daardoor zijn er minder mensen in de fabriek nodig. De ontslagen vallen vooral op de productieafdeling. Het personeel is vrijdagochtend ingelicht, Verkade gaat nu in gesprek met de vakbonden voor een sociaal plan.

De koekjesfabrikant gaat al sinds 1886 mee en zit nog steeds op de oude locatie aan de rivier de Zaan. De bekende chocolade van Verkade wordt daar inmiddels echter niet meer geproduceerd. Op het hoogtepunt van het bedrijf werkten er 3200 mensen.