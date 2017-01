Jaap Uijlenbroek nieuwe topambtenaar Belastingdienst

De ministerraad heeft vrijdagmiddag besloten Jaap Uijlenbroek voor te dragen als nieuwe directeur-generaal van de Belastingdienst. De 51-jarige Uijlenbroek, nu nog directeur-generaal bij het Rijksvastgoedbedrijf, wordt op 23 januari de opvolger van Hans Leijtens die moest opstappen nadat hij de problemen bij de fiscus niet wist op te lossen.

Minister Blok van Wonen en Rijksdienst (VVD) had Uijlenbroek voorgedragen, die een lange staat van dienst als hoge ambtenaar heeft. Zo was hij voordat hij verantwoordelijk werd voor het vastgoed dat in het bezit is van het overheid ook directeur-generaal Organisatie en Bedrijfsvoering bij het ministerie van Binnenlandse zaken en algemeen directeur van de Arbeidsinspectie. Hij vervulde bestuursfuncties bij het toenmalige ministerie van VROM en Sociale zaken en is bijzonder hoogleraar Arbeidsverhoudingen in de publieke sector aan de universiteit van Leiden.

De Belastingdienst moest op zoek naar een nieuwe topman nadat Leijtens vorige week vrijdag besloot op te stappen, naar eigen zeggen omdat hij zichzelf niet meer de aangewezen persoon vond om de fiscus te leiden. Zijn vertrek had echter alles te maken met de problematische situatie bij de Belastingdienst, waar een grote reorganisatie is ontspoord. Daardoor heeft dit proces inmiddels meer dan 70 miljoen euro meer gekost dan begroot en dreigt er een tekort aan hoogopgeleid personeel.