IS vernietigt weer monumenten in Palmyra

IS heeft in Palmyra twee historische monumenten verwoest. Het gaat om het tetrapylon en de façade van het Romeinse amfitheater in de stad, beiden UNESCO-monumenten. Dat meldt persbureau Reuters op basis van het hoofd van het Syrische monumentenbeheer, Maamoun Abdulkarim.

Hij heeft het persbureau satellietbeelden gestuurd waarop zichtbaar is dat de constructies verwoest zijn. Uit de dateringen van de afbeeldingen zou blijken dat de verwoestingen tussen Tweede Kerstdag en 10 januari moeten hebben plaatsgevonden.

In december veroverde IS Palmyra voor de tweede keer op het Syrische leger. Dat was negen maanden nadat de gewapende groep uit de stad werd verjaagd met een door Rusland gesteund offensief. Daarvoor vernietigde de groep ook al een groot aantal monumenten, zoals de beroemde monumentale triomfboog van de stad.

Het tetrapylon in Palmyra is een van de beroemdste constructies van de stad. Het gaat om vier vierzuilige constructies, die op de hoeken van een kruispunt staan. Er zouden nog vier zuilen rechtop staan van het bouwwerk uit de derde eeuw. Het amfitheater stamt uit de tweede eeuw. Op het podium voerde IS eerder executies uit, onder andere nog eerder deze week. Na de herovering door het Syrische leger trad er een Russisch orkest op.