“Als je de foto’s die tot nu toe zijn ingezonden bekijkt, valt op dat mensen familie vaak associëren met intimiteit”, zegt Rosan Hollak, fotograaf en redacteur bij NRC. “Een moeder met haar baby dicht tegen haar aan, een jongen met zijn kleine broertje op zijn arm… Heel begrijpelijk, maar het is bijna té vanzelfsprekend.”

Dat het ook anders kan liet ze onlangs zelf zien met haar fotoboek Mosaic, met rauwe zwart-witbeelden van haar eigen, samengestelde gezin. Een kind ondersteboven met zijn benen gestrekt in een teil met water, of met het gezicht plat tegen een raam gedrukt bij een afscheid.

“Door af te drukken op onverwachte, minder voor de hand liggende momenten kun je die verbondenheid ook heel goed laten zien. Intimiteit hoef je niet in scène te zetten. Als iemand binnen het gezin zich op zijn gemak voelt en iets raars of eigens doet, is dat ook een vorm van intimiteit. En zo geef je meteen een eigen draai aan het beeld.”

Plakkertjes

Zoals de foto Brüder van Lotus Friede. “Die heeft haar broer gefotografeerd met allemaal plakkertjes op zijn gezicht. Die twee hebben duidelijk een band met elkaar, anders had die jongen dat echt nooit goed gevonden.”

Aanstaande moeder. R. van Schijndel

En die aanstaande moeder bij die uitpuilende museummuur, van R. van Schijndel. “Misschien niet een foto waar de intimiteit meteen van afspat, maar wel eentje die de kijker veel ruimte geeft voor associatie. Dit heeft alles met familiebanden te maken.”

‘Nee hè, niet weer!’

Hollak maakte de foto’s voor Mosaic met haar iPhone. “Die kan je snel even tevoorschijn halen zonder dat iemand het meteen doorheeft. Want dat is het leukst. Soms hadden de kinderen het wél door, dan deden ze snel hun handen voor hun gezicht: ‘Nee hè, niet weer!’ Maar ook dat leverde dan weer grappig beeld op.”

Cadeautje

Hoe je het ook doet, je familie fotograferen is volgens Hollak sowieso een cadeautje. “Je ziet de mooiste, meest intieme momenten van heel dichtbij gebeuren. Probeer dan als fotograaf je camera maar eens in de kast te laten liggen.”

U kunt uw ‘Familie’-foto’s inzenden tot vrijdag 27 januari 17.00 uur via foto.nrc.nl.