Inauguratie Donald J. Trump

De dag begon met de afscheidsbrief van Barack Obama aan zijn opvolger. Daarna dronken Barack en Michelle Obama een kop thee met de nieuwe inwoners van het Witte Huis: Donald en Melania Trump. Na het afleggen van de eed, balde Trump zijn vuist. Niet voor de enige keer vandaag. In zijn eerste toespraak als president van de Verenigde Staten benadrukte Trump zijn campagneslogan: “We will make America great again.” Lang niet iedereen gelooft in die boodschap, in Washington waren ook veel tegenstanders op de been.