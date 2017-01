Hoofdredacteur VPRO Karen de Bok (55) overleden

Karen de Bok, hoofdredacteur van VPRO TV, is onverwachts overleden. Dat maakte de omroep vrijdag bekend in een verklaring, op basis van haar man Emile Fallaux. Hij vertelde dat De Bok “een uitweg heeft gekozen uit een depressie die haar zwaar raakte”. Ze is 55 jaar oud geworden.

De VPRO laat in een reactie weten dat binnen de omroep “grote verslagenheid heerst na dit tragische en onverwachte nieuws”:

“Karen de Bok droeg de VPRO in haar hart en met haar verliest de omroep een geliefde collega en een bijzondere vrouw.”

De Bok werd in 2008 hoofdredacteur televisie bij de omroep. Onder haar leiding ontstonden succesvolle reisseries als Van Dis in Afrika, Van Moskou tot Magadan en Langs de oevers van de Yangtze, waarmee de VPRO naam maakte. In de jaren 2008-2016 won de VPRO tot vier keer toe de Zilveren Nipkowschijf voor het beste tv-programma.

Voordat De Bok aantrad als hoofdredacteur van de omroep, werkte ze 24 jaar voor de VPRO als programmamaker en eindredacteur, eerst bij radio en vanaf 1997 ook bij tv. Ze was onder meer eindredacteur van het programma Zomergasten met Adriaan van Dis als presentator.