Hoe je toezicht houdt op je kinderen op sociale media

Vader: „Mijn dochters zijn acht en dertien. Mijn jongste gebruikt op de iPad apps als musical.ly, en kijkt filmpjes op YouTube, de oudste doet dat ook, maar heeft op haar smartphone ook Snapchat, WhatsApp en Instagram. Bij de jongste kan ik soms nog een beetje meekijken, maar de oudste bewaakt haar mobieltje alsof het Fort Knox is. Ik weet niet goed hoe ik toezicht moet houden op wat die meiden via sociale media te zien en te horen krijgen. Hoe voorkom ik dat ze in contact komen met verkeerde mensen en verkeerde beelden? Ik heb thuis geen veiligheidsfilter ingesteld om 18+ websites te blokkeren, omdat me dat zo zinloos leek. Het is net als met sigaretten, als ze thuis niet mogen roken, doen ze het ergens anders wel. Of moet ik dat toch maar doen? Omdat ik niet weet waarmee en met wie ze via social media in aanraking komen, is het ook lastig met ze te bespreken wat ze al dan niet hebben gezien. Je moet wel heel open kinderen hebben om dat allemaal te horen te krijgen. Ik merk soms aan mijn oudste dochter dat ze van slag is over wat er in WhatsApp-groepen wordt gezegd. Ruzies tussen kinderen, beledigingen over en weer. Ik vraag haar regelmatig mij uit te leggen wat er dan speelt. Hoe kan ik als vader mijn dochters beschermen tegen de gevaren van sociale media?”

Tischa Neve: „We hebben er als ouders een taak bijgekregen. Mediawijsheid, hoe je online te gedragen, is tegenwoordig een belangrijk deel van de opvoeding. Je kunt je kind niet zomaar achter de computer zetten. Er zitten mooie, maar ook hele nare kanten aan sociale media, en het is naïef te denken dat die aan jouw kind voorbijgaan. Laat de computer zo lang mogelijk in de huiskamer staan, en begin vanaf dat ze heel jong zijn al met meekijken. Wat spelen ze voor spelletjes? Wat is musical.ly, en wat komen daar voor reacties op? Gewoon interesse tonen in wat ze online doen. Dat moet je blijven doen, ook als ze allang op de middelbare school zitten. Vraag om uitleg. Wat kijken ze op YouTube? Wat is dat, Snapchat? Niet om ze te controleren, maar uit belangstelling. Bespreek samen de leuke, maar ook de minder leuke kanten. Ik neem zelf thuis vaak nieuwskwesties als aanleiding. Bijvoorbeeld over online pesten, - ‘Gebeuren er in jouw WhatsApp-groepen wel eens nare dingen?’ Als kinderen thuis veel alleen zijn, is het geen slecht idee een internet-filter in te stellen.”

Tischa Neve is opvoedkundige en kinderpsycholoog Dr. Bas Levering is hoofdredacteur van Pedagogiek in Praktijk.

Bas Levering: „Verdiep je in wat ze doen online, en geef voorlichting over de gevaren. Leer ze hun privacy te bewaken, want sommige kinderen hebben geen idee hoe dat moet. Het boek Schermgaande jeugd van Patti Valkenburg kan daarbij helpen. Verder zul je ze vrij moeten laten. Vroeger werd je als kind ook wel eens klemgereden op je fiets als je ouders er niet bij waren. Je moet je kinderen niet overal willen volgen, dus ook niet online. Je kunt niet eisen dat je WhatsApp-berichten kunt meelezen, en je moet het ook niet stiekem doen. Je kunt wel vragen of je een keer mag meekijken. Als we willen dat onze kinderen zelfstandig worden, en een eigen identiteit ontwikkelen, moeten we niet alles willen weten, en moeten we ze hun ruimte en geheimen gunnen. Koester een gezond wantrouwen, zodat je alert blijft op signalen dat het niet goed gaat. En zorg ervoor dat de kinderen voelen dat ze altijd bij jou terecht kunnen als er iets is.”

