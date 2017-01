Grootste stijging huizenprijzen sinds mei 2002

De prijzen van koopwoningen zijn in december van vorig jaar met 6,7 procent gestegen ten opzichte van een jaar eerder. Het is de grootste prijsstijging sinds mei 2002, meldt het CBS vrijdagochtend.

In 2016 waren bestaande koopwoningen gemiddeld 5 procent duurder dan in 2015, blijkt uit cijfers van het CBS en het Kadaster. In de vier grote steden zijn de huizen in een jaar tijd fors duurder geworden. In Amsterdam was de stijging met 14,4 procent het grootst. In Utrecht stegen de prijzen met 11,9 procent.

Door de prijsstijgingen in het afgelopen jaar ligt het prijsniveau van woningen in Nederland weer even hoog als in november 2005. Daarnaast zijn de prijzen in vrijwel alle grote steden weer boven het niveau van voor de financiële crisis van 2008. Alleen in Den Haag zijn de prijzen nog iets lager dan in dat jaar.

In Rotterdam waren koopwoningen in het vierde kwartaal van het afgelopen jaar voor het eerst weer duurder dan voor de crisis. In het derde kwartaal van 2008 bereikten de prijzen van woningen in de havenstad een piek, waarna ze tot het tweede kwartaal van 2013 met 16 procent daalden. Nu, ruim drie jaar later, liggen de prijzen weer 2 procent boven het niveau van 2008.

Het aantal verkochte woningen in 2016

In 2016 zijn in totaal 214.793 bestaande koopwoningen verkocht. Dat is het hoogste aantal sinds het begin van 1995, toen het CBS het onderzoek naar de transacties begon. Vooral de maand december was met 25.280 verkopen een uitschieter.