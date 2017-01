Export landbouw stijgt tot recordhoogte

De Nederlandse landbouwexport was nog nooit zo hoog als in 2016. In totaal werd er voor 85 miljard euro geëxporteerd, een stijging van 4,4 procent ten opzichte van 2015. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op vrijdag.

De landbouwexport breekt doorgaans elk jaar een nieuw record, maar dit jaar is de stijging ook extra groot. De afgelopen drie jaar ging het steeds om ongeveer een miljard, dit jaar 3,6 miljard. Ook steeg het aandeel van de landbouwsector in de totale uitvoer tot 19,9 procent.

Sierteelt

Nederlands belangrijkste agrarische exportproduct blijft de sierteelt, volgens het CBS. Daarna volgen vlees, zuivel, eieren, groente en fruit. Er is ook een stijging in de uitvoer van zogenoemde tertiaire landbouwproducten. Dat zijn technologische landbouwgerelateerde goederen. Worden die ook meegeteld bij de agrarische export, dan wordt er voor 94 miljard euro uitgevoerd.

Ruim 25 procent van de Nederlandse landbouwexport gaat naar buurland Duitsland. Nog eens 52 procent gaat naar de rest van de EU, het overige kwart naar de rest van de wereld.