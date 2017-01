Dit zijn de boeken die NRC deze week bespreekt

●●●●● Dorit Rabinyan: Grensleven Aan een de kritische, Israëlische minister van Onderwijs dankt deze jonge schrijver het succes van haar subtiele roman over de liefde tussen een Palestijn en een Israëlische. Lees de recensie van Hilde Pach: ‘Verliefd op een Palestijn? Dat mag je niet lezen‘ Uit het Hebreeuws vertaald door Ruben Verhasselt. Atlas Contact, 368 blz. € 24,99.

●●●●● Kees ‘t Hart: Wederzijds Een boze droom, ergens op het snijpunt van Kafka en Koch – dat is de nieuwe roman van Kees ‘t Hart; tot de lach verstomt. Lees de recensie van Thomas de Veen: ‘Van kwaad tot erger‘ Querido, 222 blz. € 18,99.

●●●●● Michaïl Sjisjkin: De kalligrafieles Sjisjkin vertelt in De Kalligrafieles over zijn jeugd, zijn ouders en het lot van een Russische schrijver in ballingschap. Het levert onvergetelijke scènes op, die je doen beseffen hoe belangrijk taal en literatuur zijn om ieders menselijke waardigheid hoog te houden. Lees de recensie van Michel Krielaars: ‘Een Sovjetmoeder leert je liegen‘ Vert. Gerard Cruys. Querido, 216 blz. € 18,99.

●●●●● Hassan Blasim: Lijkententoonstelling ‘Het probleem van de mensheid kan alleen worden opgelost door voortdurende angst’, schrijft de Irakese schrijver Hassan Blasim in een van de verhalen in Lijkententoonstelling. Daarmee is de teneur van de bundel uitstekend samengevat. Lees de recensie van Toef Jaeger: ‘Angst zaaien is uw plicht‘ Vert. uit het Arabisch door Djuke Poppinga en Richard van Leeuwen. Jurgen Maas, 168 blz. € 19,95.

●●●●● Ena Jansen: Bijna familie Witte schrijvers mogen dan sentimenteel doen over hun zwarte oppas, maar dubieus is dat ook. Een miljoen van deze huishoudsters dient in Zuid-Afrika tegen een laag loon nog steeds

de witte, geprivilegieerde gemeenschap. Lees de recensie van Wim Brummelman: ‘De zwarte sleutelrol in huishoudens‘ Huishoudsters in het Zuid-Afrikaanse gezin. Cossee, 352 blz. € 24,95.

●●●●● Leonard Blussé en Jaap de Moor: Een Zwitsers leven in de tropen Hij hield meer van oorlogvoeren dan van vrede – de Zwitser Elie Ripon, in dienst van de VOC, hakte er flink op los op Java. Maar hij keek ook nieuwsgierig om zich heen. Lees de recensie van Rob Hartmans: ‘Ik wil geen vrouw als matras‘ De lotgevallen van kapitein Elie Ripon in dienst van de VOC (1618-1626). Prometheus, 303 blz. € 24,95.

●●●●● Michael T. Flynn en Michael Ledeen: The Field of Fight Trumps veilgheidsadviseur Michael T. Flynn houdt er andere meningen op na dan president Trump. Zo ziet hij niets in samenwerking met Rusland. Lees de recensie van Michel Kerres: ‘Vierkant blokje in een rond gat‘ How We Can Win the Global War Against Radical Islam and Its Allies. St. Martin’s Press, 194 blz. € 20,35.

