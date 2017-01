Deze vrouwen lopen zaterdag mee in de ‘Mars op Washington’

Jaynice Del Rosario Washington Heights, New York

Student en medewerker Bureau Seksueel Misbruik van Columbia Universiteit in New York

„Ik ben een Afro-Latijnse immigrant uit een arbeidersfamilie en voor mij zijn er al dingen veranderd. Ik heb verschillende mensen in de metro racistische scheldwoorden horen roepen tegen mensen zoals ik, dus ik voel me minder veilig in de openbare ruimte.

„Mijn grootste probleem met Trump is dat hij totaal geen empathisch vermogen heeft en volledig geobsedeerd is met zichzelf. Ik ben ontzettend bang dat zijn beleid zal leiden tot meer arrestaties onder minderheden, met als gevolg nog meer propvolle en meer geprivatiseerde gevangenissen.”

Wat ik tegen Trump zou zeggen:

„Mijn voorouders waren felle vrijheidsstrijders die grotere gevechten hebben gevoerd en gewonnen. Wij overleven jou en we zullen winnen.”

Rachel Esther Forshee New York City

Portret van Rachel Forshee

Webdesigner en medewerker van een vertaalbureau

„Ik maak me druk over zoveel dingen van deze nieuwe regering dat ik niet weet waar te beginnen: het legitimeren van racisme, de vriendjespolitiek, het afbreken van morele en ethische normen die hoorden bij de Amerikaanse cultuur en het publieke debat – en dat is alleen nog maar Trump zelf.

„De helft van ons – inwoners van New York – is homo, of kunstenaar, of minderheid, of immigrant – soms alles tegelijk. We zijn allemaal hier gaan wonen voor de vrijheid om te kunnen zijn wie we zijn. Wij willen alleen maar een plek waar álle Amerikanen kunnen samenleven, ongeacht huidskleur of religie.”

Wat ik tegen Trump zou zeggen:

„Je bent misschien nog niet veroordeeld voor je misdaden, maar dat betekent niet dat ze je vergeven zijn.”

Barbara Ortiz Howard Yonkers, New York

Portret van Barbara Howard

Aannemer

„Met mijn snijpunt van identiteiten - vrouw, Latina, arbeidersklasse, moeder van een dochter, slechthorende – krijg ik zeker last van Trumps beleid. Hij heeft vaak genoeg laten blijken dat hij niet gelooft in vrijheid voor iedereen. Het lijkt onwaarschijnlijk dat hij in staat zal zijn de grondwet te handhaven.

„We hebben vóór Trump andere niet al te slimme presidenten gehad die ervoor hebben gezorgd dat we vreselijk dure oorlogen hebben gevoerd. De ideeën, logica, woede en wraakzuchtige taal van Trump zijn voldoende reden om ongerust te zijn.”

Wat ik tegen Trump zou zeggen:

“Je bent ontslagen! Dat zou ik zeggen tegen Trump.”

Ilja Willems Brooklyn, New York

Portret van Ilja Willems

Tv- en documentairemaker

„Voor mij als blanke, hoogopgeleide, Nederlandse heterovrouw in New York zal niet heel veel veranderen. Ik hoop dat de persvrijheid blijft, omdat ik wel mijn werk wil blijven doen.

„Het ergste lijkt me dat Trump een voorbeeld zou kunnen zijn voor jonge Amerikanen, dat die denken dat het oké is om je te gedragen zoals hij. Niet eens met het nieuws van CNN? Nepnieuws! Iemand heeft kritiek? Leugenaar!”

Wat ik tegen Trump zou zeggen: „Ik denk niet dat hij naar mij zou luisteren - een getrouwde vrouw op gympen met een niet al te grote bankrekening en dito voorgevel. Maar anders zou ik zeggen:

„Donald, verman je, focus (neem een twitterpauze), omring je met slimme mannen en nog meer slimme vrouwen en probeer Amerika weer écht groot te maken.”

Desiree Jordan Westchester, New York

Maatschappelijk werker en oprichter van ‘Unite Women New York’

„Als een Amerikaanse ‘Woman of Color’ hoop ik samen met miljoenen gelijkgestemden de boodschap over te brengen aan Trump dat Amerikanen geen enkel mensenrecht zullen opgeven waarvoor onze voormoeders en voorvaders hard gevochten hebben en gestorven zijn.

„Als maatschappelijk werker ben ik getraind om diagnoses te stellen van psychische aandoeningen. Donald Trump vertoont klassieke symptomen van sociopathisch gedrag: pathologische leugens; snel geïrriteerd; onverschillig; gebrek aan berouw en vol agressie, met name naar vrouwen.”

Wat ik tegen Trump zou zeggen:

„Uiteindelijk komt alles boven water. Als blijkt dat je hebt samengespannen met Rusland om de verkiezingsuitslag te beïnvloeden, moet je worden vervolgd voor hoogverraad. Dan wacht jou een levenslange gevangenisstraf waarin je je broodnodige psychiatrische hulp kunt verwachten.”

Isabel Figueroa Bronx, New York

Coördinator Jongerenwerk, fotograaf en kunstenaar

„Alles aan hem is verontrustend, met name dat hij een aanhang heeft die hem de macht geeft waarvoor hij totaal niet is gekwalificeerd. Ik ben bang dat ons land implodeert. Ongekwalificeerde mensen krijgen banen bij instellingen die ze voorheen wilden afbreken.

„Persoonlijk heb ik baat bij Obamacare en ondanks dat het verbeterd kan worden, is er totaal geen concreet plan om het te vervangen. Gezondheidszorg is van vitaal belang voor mij als vrouw, als persoon en voor iedereen.”

Wat ik tegen Trump zou zeggen: