‘Delta Lloyd bijna in handen van het Taiwanese Fubon’

Delta Lloyd was in december vorig jaar bijna overgenomen door de Taiwanese verzekeraar Fubon, zo blijkt uit een reconstructie van het Financieele Dagblad. Pas toen die deal op het allerlaatste moment niet doorging, moest ging de Nederlandse verzekeraar noodgedwongen instemmen met de overname door NN Group.

Fubon, dat een aandeel van 9,7 procent heeft in Delta Lloyd, zou een bod uitbrengen van 5,60 euro per aandeel, op dat moment 0,30 cent meer dan NN Group bood. Ook had het bedrijf toegezegd 200 miljoen euro aan kapitaal in de in financiële problemen verkerende verzekeraar te steken. Maar de Taiwanezen haakten af nadat toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) tijdens een overleg over het eindvoorstel van Fubon met nieuwe vragen kwam. Op dat moment waren het bestuur en de commissarissen van Delta Lloyd al akkoord gegaan met de beoogde overname van Fubon en waren zij van plan de deal aan te bevelen aan de aandeelhouders.

In de deal met Fubon zou de merknaam Delta Lloyd zijn blijven bestaan en zou er minder zijn gesneden in het personeel, zo schrijft het FD. Ook zou het bedrijf zelfstandig kunnen blijven opereren, met behoud van het huidige management. Door de overname door NN Group, dat 5,40 euro per aandeel betaalt, verdwijnt de merknaam Delta Lloyd, samen met duizenden banen en in ieder geval topman Hans van der Noordaa.

Het FD meldt dat Delta Lloyd ook in vergevorderde gesprekken met verzekeraar ASR zou zijn verwikkeld voordat een overnamepoging mislukte. Die deal liep spaak omdat de partijen het niet eens konden worden over een bedrag per aandeel. ASR bleek op verschillende punten de waarde van Delta Lloyd conservatiever in te schatten dan de verzekeraar zelf.