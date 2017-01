Deadline Jammeh uitgesteld voor laatste overleg

President Jammeh van Gambia heeft een laatste keer uitstel gevraagd en gekregen om voor een laatste onderhandelingspoging over zijn vertrek uit het West-Afrikaanse land. De regeringsleiders van Guinee en Mauritanië zijn naar de hoofdstad Banjul afgereisd om met Jammeh te praten. Intussen ligt de militaire interventie van het regionale samenwerkingsverband Ecowas stil.

Jammeh vroeg vrijdagmiddag om de deadline, die vanmiddag om 12.00 uur verliep, uit te stellen tot 16.00 uur lokale tijd. Het is onduidelijk of de president daadwerkelijk overweegt uit eigen beweging te vertrekken. Ecowas heeft Jammeh de mogelijkheid geboden een land te kiezen waar hij mag verblijven als verbanneling.

Als Jammeh niet vrijwillig opstapt hebben de troepen van Ecowas, bestaande uit militairen van Senegal en Nigeria, aangekondigd hem met geweld ontzetten. Gisteren vielen de troepen Gambia binnen nadat Jammeh een eerder gestelde deadline voor zijn vertrek liet verlopen. Zijn ambtstermijn verliep donderdag. Toen werd ook Adama Barrow, de oppositieleider die in december bij de verkiezingen werd verkozen tot president, in de Gambiaanse ambassade in Dakar beëdigd als nieuwe president. De VN-Veiligheidsraad heeft zijn steun uitgesproken voor Barrow en de militaire interventie.

45.000 Gambianen op de vlucht

Jammeh erkende in december in eerste instantie zijn nederlaag, maar kwam daar later op terug omdat er in zijn ogen onregelmatigheden waren geweest bij de verkiezingen. Hij is al 22 jaar in de macht nadat hij met steun van het leger de macht greep.

De Gambiaanse hoofdstad Banjul is door de onrust in het land verworden tot een spookstad. Volgens de VN zijn sinds het begin van de politieke crisis ruim 45.000 Gambianen het land ontvlucht, net als vele toeristen.