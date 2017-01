Belangrijke Braziliaanse rechter omgekomen in vliegtuigcrash

De Braziliaanse rechter van het Hooggerechtshof Teori Zavascki is donderdagmiddag omgekomen in een vliegtuigcrash niet ver van Rio de Janeiro, meldt persbureau Reuters. Een klein propellervliegtuig waar hij in zat crashte te midden van hevige regenval. Er vielen tenminste nog twee doden, er is nog onduidelijkheid over een vierde slachtoffer.

De dood van Zavascki (68) komt voor Brazilië op een bijzonder opvallend moment. De hoge rechter was net een aantal weken bezig met mogelijk de grootste corruptiezaak uit de geschiedenis van het land. Hij overzag getuigenissen van medewerkers van het ingenieursbedrijf Odebrecht, die naar verwachting zouden leiden tot een groot schandaal waar veel politici bij betrokken zijn - mogelijk zelfs de huidige president Michel Temer. De zaak vloeit voort uit de eerdere Petrobras-onthullingen.

Volgens een ooggetuige stortte het vliegtuig neer na een scherpe bocht. Het zicht zou extreem slecht zijn geweest.

Onafhankelijke stem

In Brazilië is geschokt gereageerd op de dood van Zavascki. President Temer heeft drie dagen van nationale rouw afgekondigd. De vraag is wie nu het onderzoek in de lastige zaak op zich zal nemen. Volgens de BBC is dat geen simpele vraag. Zavascki zou een zeldzaam onafhankelijke stem zijn geweest en het vertrouwen in de Petrobras-zaak steeg flink toen hij aantrad als rechter.