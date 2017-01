‘Als het moet, demonstreer ik vier jaar lang tegen Trump’

Nog voordat Donald Trump begon aan zijn dag was het verzet tegen zijn presidentschap al in volle gang in de hoofdstad Washington. Al voor zessen stonden activisten van de communistische Workers World Party voor het spoorwegstation Union Station, een steenworp verwijderd van het Capitool. Hun ‘geen Trump, geen KKK, geen fascistisch USA’ klonk tot in de hal van het gebouw. Een voorproefje voor de rest van de dag.

Want verspreid door de binnenstad en langs de toegangen tot de Mall, waar gekeken kan worden naar de inauguratie, staan duizenden demonstranten. Zo blokkeren een kleine 200 jongeren van de milieu-afdeling van Disrupt J20 de hoek van 3 S Street en C Street. Trump-aanhangers met hun rode petjes lopen door en halen hun schouders op.

‘Zo ziet democratie er uit’

Even verderop is ook een ingang naar de festiviteiten. Met spandoeken die Trump veroordelen als klimaatontkenner. „Zo ziet democratie eruit”, roept communicatiemedewerker Aaron Huertas (32) uit New Jersey hard mee terwijl hij op en neer springt. Zijn groep gaat de inauguratie van „een president die erger is dan George W. Bush” niet tegenhouden. „Ik wil dat de rest van het land ziet dat het protest tegen Trump groter is dan ze denken”, zegt Huertas met een vastberaden blik. „Als het moet, demonstreer ik vier jaar lang door om dat duidelijk te maken.”

Drie straten verder, bij weer een andere ingang naar de Mall, komt een mars van Black Lives Matter maar moeilijk op gang. Journalisten en fotografen blokkeren het nauwe pad. Eenmaal op gang stuit de groep van 300 demonstranten op een hek en blijft pardoes staan. De mars verandert in een intieme bijeenkomst ver weg van Trump-aanhangers die in de rij staan voor de controleposten.

Voorproefje op vrouwenmars

De demonstraties van vrijdag zijn maar een voorproefje op zaterdag, zegt Josselyn Bellatrix (23), een actrice uit Boston. „We zijn boos, niet bang en dat gaan we tijdens de Women’s March on Washington laten zien”. Autoriteiten schatten dat er tussen de 200.000 tot een half miljoen mensen op af komen. Mogelijk zelfs meer dan bij de presidentiële inhuldiging van vrijdag.

Wat de demonstraties van vrijdag verbindt is het feit dat ze versnipperd over de stad plaatsvinden, zonder duidelijke coördinatie. „We zijn niet te missen omdat de Trump-aanhangers ons overal zien”, zegt een advocaat, die niet met haar naam in de krant wil, met felheid. Een vergelijking met de halfslachtige pogingen om Trump de nominatie van de Republikeinse partij te ontzeggen, is echter makkelijk gemaakt. Het gebrek aan samenhang van het protest heeft iets weg van de Occupy-beweging, alsof activisten elk moment hun tentjes gaan uitzetten.

Opstootje hier en daar

Ondanks een opstootje hier en daar, blijven de gemoederen gedurende de middag redelijk rustig. Een uur voor de inauguratie van Trump gooiden in zwart geklede demonstranten van het Anti-Capitalist, Anti-Fascist Bloc echter winkelruiten in op I Street en gooiden ze vuilnisbakken omver ten zuiden van 13th Street. De politie zette traangas en pepper spray in en arresteerde tientallen mensen. Een paar uur later blokkeert een andere groep hetzelfde kruispunt - en het verkeer - door er te dansen en te zingen.

Bij het McPherson park even verderop is het na de inauguratietoespraak van Trump rustig. Zelfs een uur later hangt de dikke wietgeur van de 4200 joints die er uit protest zijn gerookt er nog altijd. Tientallen mensen hangen uitgeput op de bankjes en zitten op het gras. De realiteit zinkt in, Donald Trump is president. „Natuurlijk heb ik nog steeds hoop”, zegt Gabi DeVoogd (15). „Ik hoop dat ik aan het einde van deze dag kan zeggen dat ik niet alleen ben in mijn weerstand tegen Trump”. Het is makkelijk demonstreren in Washington, erkent de scholier uit de staat Wyoming. Hier stemde negentig procent van de kiezers voor Hillary Clinton. „Wyoming is Republikeins. Maar ik ga ook proberen daar mijn stem laten horen. Ik moet binnenkort een spreekbeurt houden. Mensen informeren”. En als dat niet lukt, lacht ze, „dan zijn die vier jaar zo voorbijgevlogen”.