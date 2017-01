M/V van de week

Wie?

Ivanka Trump (35) de dochter van.

Waarom?

De verwachting is dat dit voormalige model grote invloed zal hebben op het beleid van de nieuwe Amerikaanse president. Ze studeerde cum laude af aan de Wharton Business School van de Universiteit van Pennsylvania, beheerde het vastgoed van het imperium van haar vader en werd succesvol ondernemer in juwelen, tassen en stoelen. Ze is nu al de invloedrijkste en machtigste ‘first daughter’ in de geschiedenis van de Verenigde Staten.

Ivanka is getrouwd met Jared Kushner, die tot adviseur van Trump is benoemd. Volgens Donald Trump zal Ivanka haar functies in de Trump-organisatie neerleggen en gaan haar broers die nu leiden.

Hoe?

Een gezicht dat zo gladgestreken is, komt het beste uit op een kleurplaatje.