Zo ziet de inhuldiging van Trump er uit op de kaart

De inhuldiging van een Amerikaanse president kost veel tijd, moeite, en vooral: geld. 19 miljoen dollar werd er tot nu toe uitgegeven aan het feestje waarop Donald Trump ingezworen zal worden als de 45ste Amerikaanse president. Geschat wordt dat het hele feestje in totaal 200 miljoen dollar gaat kosten. Dat wordt deels bekostigd via giften van rijke donors; liefhebbers van dinertjes met hooggeplaatste politici kunnen bij Trump helemaal losgaan.

200 miljoen is hoog, maar geen volledig onverwacht prijskaartje. Want Inauguration Day behelst niet alleen de ceremonie zelf - vanaf 17.30 uur Nederlandse tijd - maar ook feestjes vóór en na de inhuldiging, een parade en protesten. En dat betekent dat er veel geld wordt uitgegeven aan beveiliging.

De Amerikaanse National Guard zet routineus een enorme kaart van 12 bij 18 meter in, compleet met maquettes, om de beveiliging van de ceremonie te plannen. Newsy maakte daar een video van:

De veiligheidsdiensten verwachten in totaal 800.000 bezoekers op de inauguratiedag van Donald Trump; Trumps team zet in op 2 tot 3 miljoen. Het record ligt overigens bij de eerste inhuldiging van Barack Obama in 2008: toen verschenen er 1,8 miljoen mensen in Washington D.C. om de nieuwe president te begroeten.

Wat gebeurt waar en wanneer in inauguratieweekend?

Van 19 tot en met 21 januari gebeurt er veel in Washington. Er zijn tientallen inauguratiegala’s en een hele keur aan protesten. We zetten de belangrijkste nog even op de kaart - inclusief de route van Trumps inauguratieparade (blauw) en de grote protestmars van DisruptJ20 die tegelijkertijd plaatsvindt (rood). Klik op een evenement voor een omschrijving:

Hoe ziet zo’n dag er precies uit?

Het belangrijkste moment op 20 januari is de inhuldiging op het Capitool, waarbij rechters van het Amerikaanse Hooggerechtshof Trump en zijn vicepresident Mike Pence de eed af nemen. Traditiegetrouw vertrekt het gezelschap na een lunch rond 21.00 uur Nederlandse tijd naar het Witte Huis met een optocht bestaande uit duizenden deelnemers. Er lopen onder andere fanfarekorpsen en dansgroepen mee.

Met 8.000 man is de optocht van Trump redelijk bescheiden: Obama’s eerste inauguratieparade besloeg zo’n 15.000 mensen en honderden paarden. Ook in tijd valt de parade van Trump op. Met 90 minuten is dit één van de kortste inauguratieparades in de Amerikaanse geschiedenis.

Volgens een woordvoerder van Donald Trump komt dit omdat de aanstaande president meteen aan de slag wil. Overigens heeft Trump wel in een interview met de Times of London aangegeven dat hij vervolgens een weekendje vrij neemt.

Kijk: de inauguratieparade van Obama, 2008



Op het moment dat Trump arriveert op het Witte Huis, vertrekt Obama met zijn familie in een helikopter. Zijn staf heeft dan zijn spullen uit het Witte Huis verwijderd; Trumps team maakt het interieur verder klaar voor de aankomst van de nieuwe president. Dat hele proces begint ‘s ochtends vroeg en duurt vijf uur.

Vanaf 7 uur ‘s avonds zijn er verschillende gala’s in de stad. Daarvan zijn er slechts drie ‘officieel’: twee gala’s in het Walter E. Washington Convention Center en een exclusief militair gala in het National Building Museum. Onder andere Gays for Trump en de alt-right beweging hebben hun eigen feesten in de stad.

De dag vóór de inauguratie bezoekt Trump het Arlington National Cemetery, waar oorlogshelden en andere bekende Amerikanen zijn begraven. Ook heeft hij die avond al een klein inauguratiefeest bij het Lincoln Monument, waar verschillende artiesten optreden. Onder andere countryheld Toby Keith en rockband 3 Doors Down zijn aanwezig. Broadwayzangeres Jennifer Holliday bedankte op het laatste moment omdat ze zich “niet gerealiseerd had dat haar aanwezigheid als een politiek statement zou kunnen worden opgevat”.

Protest

Tegelijkertijd zitten Trumps tegenstanders niet stil. De organisatie DisruptJ20 heeft aangekondigd dat zij op 20 januari verschillende protestacties uitvoert in Washington, D.C. ‘s Ochtends willen verschillende aan DisruptJ20-gelieerde groepen proberen om de toegangswegen naar de inauguratie te blokkeren. Vervolgens ontmoeten zij elkaar bij Union Station. Rond de inauguratieparade houden ze een protestmars, volgens een eigen route net ten noorden van de parade.

Daarnaast wordt er op 21 januari de Women’s March to Washington gehouden. Een grote verzameling feministische groepen marcheert dan door Washington D.C. Ze maken zich zorgen over burgerrechten onder Trump, schrijven ze op hun website. Een protest willen ze de mars echter niet noemen. Er wordt verwacht dat rond de 200.000 mensen mee zullen lopen.

Boycot

Bijna 60 Democratische leden van het Huis van Afgevaardigden hebben zich afgemeld nadat Trump John Lewis, beroemd voorvechter van burgerrechten, op Twitter aanviel. Lewis liep mee in de mars bij Selma met Martin Luther King Jr. in 1965. Lewis werd toen neergeslagen door een politieagent en liep een schedelfractuur op.

De laatste keer dat er zo’n grote hoeveelheid vertegenwoordigers weigerden om op een inauguratie te verschijnen was in 1973, bij Nixons tweede inhuldiging. Toen kondigden meer dan honderd Democraten aan om niet te gaan. Het uiteindelijke aantal volksvertegenwoordigers dat niet op de plechtigheid verscheen is niet bekend.

Lewis noemde Trump tijdens een interview met NBC’s Meet the Press ‘geen legitieme president‘. Trump sloeg meteen terug op Twitter.

realDonaldTrump Donald J. Trump Congressman John Lewis should finally focus on the burning and crime infested inner-cities of the U.S. I can use all the help I can get! 15 januari 2017 @ 00:22

Lewis had in het NBC-interview gezegd dat hij niet naar de inauguratie van Trump zou gaan. Na de boze woorden van Trump op Twitter besloten steeds meer Democraten om uit solidariteit ook niet te gaan.

VIDEO: Rep. Raúl M. Grijalva, D-Ariz., discusses why he is not attending President Elect Donald #Trump's inauguration next week. pic.twitter.com/PXvDVshjpH — azcentral (@azcentral) January 15, 2017

In totaal telt het Huis van Afgevaardigden 194 Democratische volksvertegenwoordigers, van wie er 59 niet van plan zijn om naar de inhuldigingsceremonie van Trump te gaan.