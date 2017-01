Zangeres van 'Lambada' op 63-jarige leeftijd overleden

De Braziliaanse zangeres Loalwa Braz is op 63-jarige leeftijd overleden. Braz, die onder meer bekend is van de hit Lambada werd donderdag door de politie gevonden in een uitgebrande auto, meldt persbureau AFP op basis van Braziliaanse media.

De politie is een onderzoek gestart naar de doodsoorzaak van de zangeres, maar het ziet ernaar uit dat ze door overvallers om het leven is gebracht.

Dat gebeurde in Saquarema, een gemeente ten oosten van de stad Rio de Janeiro. Braz had daar een huis. Twee mannen zouden de woning van de zangeres zijn binnengedrongen in de nacht van woensdag op donderdag.

De zangeres zou nog alarm hebben geslagen bij de hulpdiensten. Daarop kwam de brandweer, omdat de overvallers brand hadden gesticht in het huis. Niet veel later werd de brandweer opgeroepen om een autobrand te blussen, daarin werd het lichaam van Braz aangetroffen. Een autopsie moet uitwijzen of de zangeres al dood was voordat de auto in vlammen opging.

Kaoma

Braz werd in 1953 in Rio geboren als dochter van musici en verkreeg wereldfaam met de Braziliaans-Franse groep Kaoma. Van 1989 tot 1999 was ze de zangeres van Kaoma. Ze heeft wereldwijd naar schatting 25 miljoen platen verkocht en verzamelde meer dan tachtig gouden en platinum platen. Ze behoort volgens de statistieken van Guinness World Records tot de twintig meest beluisterde stemmen in de wereld, aldus persbureau ANP.

Lambada werd wereldwijd een hit. De officiële Braziliaanse naam van het nummer, Chorando se foi (Huilend ging ze weg), verwijst naar de Boliviaanse en daarmee Spaanstalige oorsprong. Het nummer is gebaseerd op Llorando se fue van de folkloristische groep Los Kjarkas.