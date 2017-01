Werkloosheid in december verder gedaald

De werkloosheid in Nederland is in december verder gedaald, naar 5,4 procent van de beroepsbevolking. Dat heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag bekendgemaakt. Dat komt neer op 482.000 werklozen. Over heel 2016 was er sprake van de sterkste werkloosheidsdaling van de afgelopen tien jaar.

In november lag de werkloosheid op 5,6 procent en waren er 17.000 meer werklozen dan een maand later. Het laatste kwartaal van 2016 nam het aantal werklozen gemiddeld met 9.000 per maand af. Over heel 2016 was er sprake van de sterkste werkloosheidsdaling van de afgelopen tien jaar.

Volgens het CBS komt de daling terug bij alle groepen: mannen en vrouwen, jongeren en ouderen. Bovendien is ook het aantal werkenden toegenomen: het laatste kwartaal met gemiddeld 13.000 per maand. Ook die cijfers zijn terug te vinden in alle groepen.

Het aantal mensen met een WW-uitkering kwam eind december op 412.000, 34.000 minder dan dezelfde periode het jaar ervoor. De daling was het sterkst onder jongeren tot 25 jaar (-15,3 procent) en het zwakst onder 55-plussers (-2,6 procent). Door groei in sectoren waarin vooral mannen actief zijn - zoals de bouw- en metaalindustrie - was de afname sterker onder mannen dan onder vrouwen.

Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid liet via Twitter weten blij te zijn met de cijfers, maar stelde ook dat het doel van het kabinet nog niet is bereikt: