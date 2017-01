Volgende week weer scheepvaart op Maas bij Grave

Het scheepvaartverkeer op de Maas tussen Grave en Sambeek kan in de loop van volgende week worden hervat. Rijkswaterstaat verwacht dat het waterpeil in de rivier zich dan weer op het oorspronkelijke niveau bevindt, meldt het agentschap donderdagmiddag.

Vorige week begon Rijkswaterstaat met de bouw van een tijdelijke dam achter de stuw bij Grave. De barrière moet vrijdag zo hoog zijn dat Rijkswaterstaat kan beginnen met het verhogen van het waterniveau. Het is de bedoeling dat het peil maandagmorgen +7 meter NAP bedraagt, 90 centimeter lager dan de gebruikelijke hoogte.

Binnenvaartschip

De stuw in Grave raakte eind december zwaar beschadigd toen een binnenvaartschip ertegenaan voer. Mede doordat een sluis in het Maas-Waalkanaal te laat werd gesloten, zakte in het kanaal en in de Maas het waterpeil. Sindsdien moeten schepen omvaren. Woonboten kwamen door het lage waterniveau droog te liggen.

Om de woonboten weer drijvend te krijgen, zette Rijkswaterstaat bij Gennep een mobiele dijk in. Deze heeft zijn werk nu gedaan en wordt donderdag afgebroken, zegt het agentschap.