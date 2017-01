Verenigde Staten plaatsen vier Guantanamo-gevangenen over

De Verenigde Staten hebben donderdag vier gevangenen uit Guantanamo Bay overgeplaatst naar andere landen, zo meldt persbureau Reuters. Het zijn de laatste vier gevangenen die zijn overgebracht voordat de termijn van president Barack Obama erop zit.

Eén van de gevangenen is donderdag nog gearriveerd in Saoedi-Arabië, zo liet een woordvoerder van het land weten in een verklaring. Waar de andere drie gedetineerden zijn opgevangen, is niet bekendgemaakt. Het zou volgens verschillende bronnen binnen het Witte Huis goed kunnen dat de drie zijn overgebracht naar de Verenigde Arabische Emiraten, aldus Reuters. Saoedi-Arabië nam eerder deze maand al vier gevangenen op en Oman tien.

Momenteel worden er nog 41 gedetineerden vastgehouden op de Amerikaanse legerbasis in Cuba. Bij het aantreden van Obama in 2009 was het een verkiezingsbelofte om Guantanamo Bay te sluiten, maar dat is hem niet gelukt. Dat komt mede door tegenwerking van de Republikeinen om gevangenen over te brengen naar detentiecentra op het vasteland van de VS. Het aantal gedetineerden is wel flink afgenomen. Begin 2009 waren er nog 227 aanwezig in Guantanamo.

Strafvermindering

Op zijn laatste “echte” werkdag als president heeft Obama ook nog de straffen van 330 gevangenen omgezet. Het gaat volgens het Witte Huis om het hoogste aantal strafkortingen dat ooit op een enkele dag is uitgedeeld.

Met de strafverminderingen die donderdag zijn doorgevoerd is het aantal gevangenen waarbij hun straf is omgezet opgelopen tot 1.715, meer dan zijn dertien voorgangers bij elkaar, aldus een woordvoerder van het Witte Huis.

De Amerikaanse klokkenluider Chelsea Manning kreeg dinsdag strafvermindering verleend. Manning, bekend van het lekken van staatsgeheimen aan website WikiLeaks, zou eigenlijk tot 2045 vastzitten, maar komt op 17 mei al vrij.

Tijdens zijn presidentschap heeft Obama 568 gevangenen die tot levenslang veroordeeld waren gratie verleend. Over de strafverminderingen liet Obama op Twitter weten “trots te zijn dat dit één van zijn laatste daden is als president”: