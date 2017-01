Van luxe resort in de Italiaanse bergen is weinig over

Op de eerste beelden is te zien dat het hotel nog wel overeind lijkt te staan, maar op het moment dat reddingswerkers het hotel Rigopiano binnentreden, blijkt er weinig van over te zijn. Het hotel in Midden-Italië werd getroffen door een lawine na een reeks aardbevingen. Met een wijnkelder, een spa en wellness-resort van 1.200 m², tennisbaan, restaurant en 43 luxe kamers had het vier sterren verworven. Nu wordt gevreesd voor de levens van de bezoekers, onder wie een aantal kinderen, en het personeel van het hotel.

Volgens de reddingswerkers staat nog maar een van de drie verdiepingen van het hotel overeind na de lawine die het gebied woensdag trof. Op het moment dat de lawine het gebouw trof, waren er zeker 29 mensen aanwezig: 22 toeristen en zeven werknemers. Provinciebestuurder Antonio De Marco heeft tegen lokale media gezegd dat het gebouw door de lawine tien meter is verplaatst.

De twee mensen die tot nu toe zijn gered, bevonden zich buiten het gebouw en wisten te schuilen in hun auto de sneeuw begon te schuiven.

Het hotel staat op 1.200 meter hoger in de bergen. Dat is hoger dan het dorpje Farindola, dat aan de voet van het gebergte de Apennijnen ligt. Op boekingssites word het omschreven als luxe resort. Dinsdag plaatste het resort nog foto’s op Facebook:

De sneeuw zorgt voor een spectaculair uitzicht.

Bezoekers zijn vooral lovend over het uitzicht op het indrukwekkende bergmassief Gran Sasso. In de winter kunnen bezoekers vanuit het verwarmde buitenbad tussen de sneeuw zwemmen.

Afgelegen

Juist een ander punt waarom het hotel zo geroemd werd, dat het afgelegen ligt tussen de bergen, speelt de hulpdiensten parten. Het gebied is slecht bereikbaar. Helikopters en rupsvoertuigen zijn vooralsnog de enige manier om het hotel te bereiken.

De wegen ernaartoe zijn geblokkeerd door een dik pak sneeuw. De reddingswerkers die vanochtend, 24 uur na het drama, wel bij het hotel konden komen, kwamen per ski.

