Utrecht stopt samenwerking exploitant nieuwe prostitutiezone

De gemeente Utrecht heeft de samenwerking met de exploitant van de nieuwe prostitutiezone het Nieuwe Zandpad stopgezet. Dat heeft de gemeente donderdag bekendgemaakt. Utrecht gaat nu op zoek naar een nieuwe investeerder.

Volgens de gemeente blijkt uit Bibob-onderzoek dat bij de aanleg door de huidige exploitant BeJa Accommodaties een “ernstige mate van gevaar bestaat dat met het vastgoed aan het Nieuwe Zandpad strafbare feiten worden gepleegd”. De gemeente heeft hierop besloten de contracten met BeJa te ontbinden.

Volgens de burgemeester van Utrecht Jan van Zanen was de ontbinding van het contract “onvermijdelijk”. Hij noemt het uitstel “een tegenslag in een fase waarin we dachten binnen een paar maanden de eerste ramen te kunnen openen”.

De gemeente gaat nu in gesprek met de stichting Non Nobis, die ook een bestemmingsplan bij de gemeente neerlegde maar tweede werd. De stichting zal worden gevraagd binnen een maand aan te geven of zij hun oorspronkelijke plan voor het Nieuwe Zandpad alsnog willen ontwikkelen. Daarnaast zullen ook andere mogelijke investeerders door de gemeente worden gepolst.