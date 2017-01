Topman Volkswagen ontkent eerdere kennis dieselschandaal

De voormalige topman van Volkswagen Martin Winterkorn ontkent dat hij voor september 2015 al afwist van het dieselschandaal. Dat heeft de Duitser donderdag verklaard tijdens een hoorzitting van een parlementaire commissie in de Duitse Bondsdag, meldt persbureau AP. Wel heeft hij zijn excuses aangeboden omdat de emissiefraude het vertrouwen van miljoenen klanten heeft geschaad.

Winterkorn weigerde tijdens de zitting een precieze datum te geven dat hij op de hoogte werd gebracht van het schandaal, maar volgens de verklaring van Volkswagen zou dit pas begin september 2015 gebeurd zijn. De Duitse krant Bild schreef echter onlangs dat het gesjoemel met de dieselmotoren al eerder bij Winterkorn bekend was. In juli 2015 had de top van Volkswagen namelijk al een overleg over de problemen met de motoren en de dreigende juridische gevolgen.

Strafrechtelijk onderzoek

Gesteund door twee advocaten verklaarde Wintekorn dat hij “ook op zoek is naar bevredigende antwoorden”. Verder zei hij dat het voor hem ook onbegrijpelijk was dat hij niet eerder over het schandaal geïnformeerd was.

Daarnaast verklaarde Winterkorn dat hij niet dacht dat het dieselschandaal zijn schuld was. Hij zou als topman alleen teruggetreden zijn om politieke verantwoordelijkheid te nemen. “Geloof mij, dat was de moeilijkste stap in mijn hele leven”, verklaarde Winterkorn.

De Duitse justitie heeft een strafrechtelijk onderzoek naar de 69-jarige Winterkorn gestart. Hij zou beleggers te laat op de hoogte gebracht hebben van het schandaal, wat tot grote financiële schade heeft geleid. Winterkorn wilde donderdag verder geen commentaar geven op het stafrechtelijk onderzoek.

Het was zijn eerste publieke optreden sinds zijn terugtreden als topman van Volkswagen in september 2015, enkele dagen nadat het schandaal aan het licht kwam. Toen bleek dat het autoconcern frauduleuze software geïnstalleerd had bij miljoenen dieselmotoren waardoor de uitstoot van schadelijke stoffen in testsituaties lager was dan op de weg. Daardoor konden auto’s 40 keer meer stikstofoxide uitstoten dan legaal toegestaan was.