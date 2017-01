Titelverdediger krijgt pak slaag van Oezbeekse qualifier

Denis Istomin schreeuwt het uit van vreugde; hij heeft in vijf sets titelverdediger Novak Djokovic uitgeschakeld. De Serviër stak niet in goede vorm tegen de nummer 117 van de wereld: hij maakte 72 onnodige fouten.

Een oerkreet op de baseline, de armen in de lucht. De Rod Laver Arena is in extase en Denis Istomin niet minder. De dertigjarige qualifier uit Oezbekistan heeft voor een sensatie gezorgd door in de tweede ronde van de Australian Open te winnen van niemand minder dan titelverdediger Novak Djokovic. Na een marathonpartij van vijf sets en vier uur en 48 minuten liegt het scorebord niet: 7-6, 5-7, 2-6, 7-6 en 6-4. Het is echt waar. Istomin heeft Djokovic uitgeschakeld.

Langs de baan wacht Jim Courier, voormalig topspeler en sinds jaren interviewer in Melbourne. Wat moet Istomin zeggen? De nummer 117 van de wereld beseft nog nauwelijks wat zojuist is gebeurd. Hoofdschuddend komen de eerste zinnen. „Het spijt me voor Novak dat ik vandaag zo goed speelde. Ik heb mezelf ook verbaasd.” Het publiek lacht, in de box van de Oezbeek wordt geklapt. Istomin bedankt zijn begeleidingsteam, zijn moeder die hem ook coacht, en zijn vader. „Er gaat zoveel emotie door mijn hoofd, ik weet niet wat ik moet zeggen. Dit is de grootste zege uit mijn carrière.”

Djokovic is intussen verdwenen in de catacomben, waar zijn foto groot de muur van de hal naar de kleedkamers siert als laatste van een reeks voormalige kampioenen. Met een zevende eindzege in Australië zou de Serviër recordhouder aller tijden zijn geworden. In plaats daarvan is hij nu roemloos uitgeschakeld door qualifier Istomin in de tweede ronde. Daarmee verliest de titelhouder een karrevracht punten voor de wereldranglijst, waar hij dit seizoen juist de jacht wil openen om de nummer-één-positie te heroveren op Andy Murray. Hij versloeg de Brit begin dit jaar al op een toernooi in Qatar. En in Australië wilde hij definitief afrekenen met een mindere periode, die begon nadat hij vorig seizoen voor het eerst Roland Garros had gewonnen.

Een gebrek aan vechtlust

Een makkelijke zege in drie sets in de eerste ronde tegen de Spanjaard Fernando Verdasco geeft vertrouwen. Maar een ronde later mist Djokovic op de beslissende momenten de vechtlust die hem groot maakte. Zijn eerste reactie na afloop is van een grootse verliezer. Een klopje op de borst van zijn tegenstander, wat warme woorden. Een duim voor het publiek. En na afloop eerst de verrassend sterke Istomin prijzen. „Hij verdiende het te winnen vandaag, hij was de betere speler op de belangrijke momenten. Ik kon niets doen.”

Met een moker van een forehand en een sterke service trok Istomin het initiatief naar zich toe. Liefst zeventien aces zou de Oezbeek slaan en ontelbare ‘halve’ aces. Daartegenover slechts drie dubbele fouten in bijna vijf uur tennis. Symbolische voor de partij was de eerste game, die al na zestien minuten naar Istomin ging. In hun vijf voorgaande confrontaties had de Oezbeek in totaal niet meer dan één enkele set gewonnen van Djokovic. En ook nu leek de Serviër zich op tijd te herstellen na het verliezen van de eerste set. Met 7-5 en 6-2 kwam hij op een 2-1 voorsprong en leek de winst een kwestie van tijd. Maar Istomin, ooit nummer 33 van de wereld, bleek taai. „Ik had na de derde set kramp in mijn benen”, zei hij na afloop. Ondanks de pijn vocht hij door. Met een ace besliste hij de tiebreak in de vierde set in zijn voordeel. En in de vijfde set benutte hij op 5-4 zijn eerste matchpoint.

Djokovic, lovend: „Als het nodig was sloeg hij een ‘big serve’ en speelde hij sterk. Er zijn van die dagen dat je jezelf niet geweldig voelt en niet goed in je ritme komt. En de tegenstander raakt de ballen juist wel goed. Dat is sport.”

Boris Becker, na vorig seizoen gestopt als coach van Djokovic, legde voor de camera van Eurosport uit waar de schoen wrong. „Ik ben behoorlijk in shock. Istomin was moedig en serveerde goed. Novak speelde te passief, nam te weinig initiatief. Daar is hij hard voor afgestraft.”