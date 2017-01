Schrijver biografie Thomas Dekker past passages niet aan

Thijs Zonneveld, schrijver van de wielerbiografie Thomas Dekker – mijn gevecht, past belastende passages in het boek over Dekkers oud-manager Jacques Hanegraaf niet aan. Een gesprek tussen Zonneveld en Hanegraaf deze week over mogelijke aanpassingen liep op niets uit. De rechter zal zich daarom over twee weken uitspreken over de zaak.

In het boek staat dat Hanegraaf Thomas Dekker in contact bracht met Eufemiano Fuentes, de Spaanse arts die inmiddels bekendstaat als spil in een internationaal dopingnetwerk. Dekker werd in 2009 wegens dopinggebruik twee jaar geschorst, haalde daarna nooit meer zijn oude niveau en stopte in 2015 met wielrennen.

Hanegraaf ontkent betrokkenheid bij Dekkers' gebruik van doping. Hij spande een kort geding aan tegen Zonneveld, en wil dat nieuwe drukken van het boek worden aangepast. Volgens Hanegraaf was de geboden mogelijkheid tot wederhoor „uiterst beperkt”. Zonneveld weerspreekt dat: Hanegraaf zou de gesprekken met hem juist zelf hebben afgekapt. In het nawoord van het boek staat nu louter dat Hanegraaf de beschuldigingen ontkent.

Lijmpoging

De rechter deed twee weken geleden een lijmpoging: konden beide partijen niet alsnog afspraken maken over aanpassingen in het boek? Dat zou een vonnis overbodig maken.

Die bemiddelingspoging is dus mislukt. Het gesprek dinsdag tussen beide mannen en hun advocaten duurde slechts twintig minuten, en eindigde vruchteloos. Zonneveld zegt bereid te zijn geweest het nawoord van zijn boek aan te passen, als opmerkingen van Hanegraaf daartoe aanleiding zouden geven. Maar Hanegraaf volstond, aldus Zonneveld, met te zeggen dat in het boek „allemaal onzin” stond. „Verder wilde hij er niet op ingaan.” Hanegraafs advocaat Leo Andriessen wil zich niet uitlaten over het gevoerde gesprek. Wel zegt de advocaat dat aanpassingen in het nawoord niet genoeg zijn. „Ook passages in het boek zelf moeten anders. Dat is een keiharde eis.”

De uitspraak volgt op 2 februari.