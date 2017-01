Rutte: Frankrijk en Italië moeten hervormen

Volgens premier Mark Rutte zijn hervormingen in de zuidelijke eurolanden één van de grootste uitdagingen voor de Europese Unie op dit moment. Dat zei hij op het World Economic Forum in Davos. “Frankrijk en Italië moeten echt hervormen. Als ze dat niet doen, zal dat een vernietigend effect hebben op Europese integratie.”

“In Nederland hebben we heel veel pijnlijke hervormingen doorgevoerd. Die doen nog steeds pijn, maar we zijn nu een van de snelstgroeiende economieën, de werkloosheid daalt, het consumentenvertrouwen is terug op het niveau van 2007. Maar als je dan ziet dat andere landen weigeren om dezelfde hervormingen door te voeren, dan ontstaat er een probleem. Europa als geheel groeit niet. Daar maak ik me grote zorgen over.”

Rutte benadrukt dat hij het niet heeft over Spanje: “Daar gebeuren hele geweldige dingen. Maar andere landen blijven achter waardoor we de beloftes van de EU en de euro niet waar kunnen maken.”

In gesprek met NRC wilde hij niet specifiek toelichten welke hervormingen er volgens hem precies nodig zijn.

“Ik ga al heel ver door die landen zo te benoemen. Ik ga niet zeggen: ze moeten daar en daar op hervormen. Maar dat moet bijvoorbeeld gebeuren in de sociale zekerheid, de arbeidsmarkt.”

Brexit

Rutte sprak tegen NRC ook over de onderhandelingen die de EU met premier May van Groot-Brittannië zal gaan voeren over de Brexit. “Als zij volledige controle wil hebben over migratiestromen, kan ze niet in de Europese markt blijven. Voor het Nederlands belang is het aantrekkelijk als EU op een lijn zit tegenover de Britten. Tot nu toe merk ik dat iedereen van mijn Europese collega’s op één lijn wil zitten.” Volgens Rutte lopen er nog helemaal geen onderhandelingen totdat de Britten gedetailleerder plannen bekend maken en artikel 50 inroepen, dat uittreding officieel maakt.

Nederland is binnen de EU één van de belangrijkste handelspartners van Groot-Brittannië, dus heeft ook het meest te verliezen bij een harde breuk, erkent Rutte. “Het uiteenlopen van de belangen van de lidstaten kan natuurlijk zorgen dat de onderhandelingen ingewikkelder worden. Dat is denkbaar. Maar dat zie ik nu nog niet. Ik denk dat het meest waarschijnlijke scenario is dat de lidstaten bij elkaar gaan blijven in de onderhandelingen. Omdat Europa er belang bij heeft om met één mond te spreken.”

Rutte is in Davos tegelijkertijd bezig om Nederland te laten profiteren van de Britse uittreding. “Ik spreek hier de hele tijd met veel bedrijven, veel banken. Daar zitten bedrijven bij die nu in Engeland zitten, en die ook in Europa actief willen blijven.”