Ruim dertig doden bij instorten Iraans winkelgebouw

In de Iraanse hoofdstad Teheran zijn 38 brandweerlieden omgekomen toen een brandend winkelgebouw instortte. Dat heeft de Iraanse staatstelevisie donderdag laten weten, meldt persbureau Reuters. Ook raakten meer dan tweehonderd mensen gewond.

De mensen die in het gebouw waren, werden voor de instorting geëvacueerd. De politie hield verkopers en anderen tegen die het gebouw in probeerden te komen om hun waardevolle spullen op te halen. Het gebouw zeeg in slechts enkele seconden ineen, waarna een grote bruine rookpluim over de stad kringelde.

Iconisch gebouw

Het Plasco-gebouw was zeventien verdiepingen hoog en was begin jaren zestig gebouwd. Het stond in het centrum van de metropool, net ten noorden van de bekende bazaar. Het was ten tijde van de bouw het hoogste gebouw van Teheran en was een iconisch onderdeel van de skyline van de stad.

Het vuur woedde al enkele uren voordat het gebouw instortte. Er is nog geen oorzaak van de brand bekend. Het leger is ingezet om te assisteren bij de werkzaamheden.

In de omgeving van het pand zijn meerdere ambassades gevestigd. De Turkse ambassade werd tijdens de brand geëvacueerd.