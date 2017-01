Recordbedrag van 402 miljoen euro afgepakt van criminelen

In 2016 is in de strafrechtketen een recordbedrag van ruim 402 miljoen euro afgepakt van criminelen. Dat meldt het Openbaar Ministerie donderdag. Dat is bijna driemaal zoveel als in 2015, toen ruim 143,5 miljoen euro werd afgepakt.

Het bedrag wordt vooral opgedreven door de schikking van 358 miljoen die het OM trof met Vimpelcom, een van ‘s werelds grootste telecombedrijven, vanwege omkoping. In andere gevallen gaat het onder meer om afgepakt geld uit drugshandel, diefstal of fraude. Het totaalbedrag van 402.081.905 euro werd afgepakt door een samenwerking tussen onder meer politie, FIOD, douane en het Openbaar Ministerie en zal vloeien naar de schatkist.

Intensiever en effectiever afpakken

Sinds 2011 wordt er intensiever samengewerkt door overheidsdiensten bij het opsporen en afpakken van crimineel geld. Bovendien wordt het afpakken van het geld ook effectiever aangepakt, zo zegt het OM:

“Concreet betekent het dat als crimineel vermogen het snelst en meest efficiënt kan worden teruggehaald via de fiscus, dan handelt de Belastingdienst de zaak af. We zoeken per geval steeds de beste oplossing. Daarbij kunnen we kiezen uit een breed palet aan instrumenten: boetes, transacties, ontnemingen, verbeurd verklaring, enzovoorts.”

Het komende jaar richt de aanpak van de overheidsdiensten zich nadrukkelijk op corruptie- en witwasbestrijding.

In veel gevallen is het afpakken van crimineel geld moeilijker dan het lijkt, schreef NRC-redacteur Freek Schravesande eerder: