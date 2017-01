‘Rechters omzeilen verbod op uitdelen taakstraffen’

Rechters weten het verbod op het geven van taakstraffen steeds vaker te omzeilen. Wettelijk mogen rechters geen taakstraf opleggen in zware zaken, maar in de praktijk doen ze dit toch door een taakstraf te combineren met één dag cel, zo schrijft het Algemeen Dagblad op basis van cijfers van de Raad voor de rechtspraak.

Het verbod werd op 3 januari 2012 ingesteld om veroordeelden bij ernstige delicten en zedenzaken - maar ook bij lichtere zaken als de veroordeelde in de vijf jaar ervoor al een taakstraf kreeg voor hetzelfde delict - zwaarder te straffen. In dat jaar werd door rechters 83 maal een taakstraf met een dag onvoorwaardelijke cel uitgedeeld, in 2016 was dat 622 keer.

Rechters vinden het ingevoerde verbod soms niet op zijn plaats. De kritiek dat er nu te lichte straffen worden uitgedeeld aan veroordeelden in zware zaken is onjuist, zo zegt de Haagse rechter Elianne van Rens tegen het AD:

“Er zijn een heleboel gevallen waarin celstraf als vergelding terecht is. Maar er is ook een aantal gevallen waarin dat schuurt. Waarvoor nu juist die taakstraf is bedoeld. Ook wanneer het gaat om de lichtere zeden- en geweldszaken.”

Valkenburgse zedenzaak

Een voorbeeld van een zaak waarin de rechter taakstraffen uitdeelde in combinatie met één dag celstraf, is de Valkenburgse zedenzaak. Het Openbaar Ministerie eiste langere celstraffen, maar volgens de rechter was die eis onterecht, schreef NRC eerder:

“Het OM eiste celstraffen tot maximaal een jaar onvoorwaardelijk. De rechter oordeelde anders: de mannen kregen voornamelijk taakstraffen, naast één enkele dag cel. De rechtbank vond een forsere celstraf pas op zijn plaats als iemand bewust kiest voor seks met een minderjarige.”

Het OM ging vorige week in cassatie bij zes veroordelingen in de zaak.