Puffende boeren

Via OIV, the International Organisation of Wine and Vine, komen druppelsgewijs de oogstberichten van 2016 binnen. Overal is er sprake van een fiks lagere productie. Met een geschatte totale opbrengst van 259,5 miljoen hectoliter werd er 5 procent minder wijn gemaakt dan het jaar daarvoor. Toch moet u dit niet zien als een aanmoediging om te gaan hamsteren. Afgelopen jaar werd er wereldwijd ‘slechts’ tussen de 240 en 245 miljoen hectoliter wijn gedronken. Kortom, er hangt nog ruim 15 miljoen hectoliter boven de markt.

Natuurlijk klinkt er links en rechts zorgelijk gezucht. Al is de wijnmaker nog zo groot, het is en blijft een boer. En die uit Frankrijk puffen het hardst. Zij zagen voor de tweede keer op rij grote concurrent Italië er met het predicaat grootste wijnland ter wereld vandoor gaan. Ondanks een 1 procent mindere opbrengst. De Franse wijnoogst daarentegen noteerde maar liefst 10 procent lager. Iconen als Bourgogne, Loire en Champagne kregen te maken met hagel, vorst en rot.

Nummer drie Spanje wist 1 procent meer in de vaten te krijgen. Duitsland en Portugal lieten echter weer rode cijfers aantekenen, met respectievelijk minnen van 4 en 20 procent.

Interessant om te zien is hoe de prijstang gaat reageren nu ook een aantal grootmachten in klein geprijsde wijnen in zwaar weer zijn beland. Oorzaak: zwaar weer. El Niño speelde in Chili (-21 procent) en Argentinië (-35 procent) de wijnmakers parten. De Zuid-Afrikaanse (-19 procent) kampten met extreme hitte en droogte.

Nieuw Zeeland (+ 34 procent) en Australië (+ 5 procent) zijn er in 2016 met de buit vandoor gegaan. Met name voor laatstgenoemde ontstaat er wellicht een mooie kans om zijn nieuwe gezicht te laten zien. Lang dankte dat zijn faam vooral aan zijn topzware, pompeuze, confiture-achtige shiraz. Maar de belangstelling daarvoor is al enige tijd tanende. En down under denken ze nu helemaal boven jan te zijn door in te zetten op een miskend talent, de grenache.

Probeer in dit geval The Custodian 2013 van d’Arenberg uit McLaren Vale eens en hamster voor de zekerheid daar wat van.