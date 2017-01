Vergeet Erland Galjaard van RTL die steeds onder vuur ligt vanwege zijn baggertelevisie. Bij de publieke omroep hebben ze eindelijk ook begrepen wat ik wil zien: bekende Nederlanders die zichzelf desnoods in gevaar brengen om maar in beeld te zijn. Neem De gevaarlijkste wegen van de wereld. Veel mensen vinden dat leuke televisie: twee BN’ers die hun leven riskeren in het buitenland. Ik zag de uitzending waarin schrijver Ronald Giphart en acteur Ferry Doedens ‘kutje-bef’ gillend lang ravijnen in Albanië reden. Wat werd hier aangetoond met publiek geld? Dat die twee inmiddels zo hopeloos zijn dat ze alles doen voor aandacht? Of was het uitstapje naar de gruwelgevangenis uit de tijd van dictator Enver Hoxha – Giphart had het over ‘een van de allerzwartste bladzijden uit de Europese geschiedenis’, Doedens keek letterlijk door een open deur naar buiten – het educatiemomentje?

Ronald Giphart bestreed zijn hoogtevrees met het hardop declameren van scènes uit Jan Wolkers’ Turks Fruit, het moment dat we thuis hardop begonnen te hopen dat Ferry Doedens de boel gillend het ravijn in zou sturen. Jammer dat we van tevoren al wisten dat dat niet ging gebeuren – een dag voor de uitzending zat Ronald Giphart nog live radio te maken en hem kennende was hij er heus wel over begonnen als hij met Ferry Doedens was verongelukt.

Nog minder spannend was hoe het dinsdagavond ging aflopen met acteur Dragan Bakema die door de EO in een slaapzak voor het Centraal Station in Amsterdam was gelegd om ‘het daklozenprobleem te onderzoeken’. Het productieteam van Homeless experience had een kartonnen bord naast hem gezet met de tekst: ‘Ik ben even dakloos. U helpt mij enorm met groente, noedels of fruit. Bedankt!’

Niet geven mensen, dacht ik nog. U herkende hem misschien niet meteen door dat gekke mutsje, het is geen echte zwerver maar een Bekende Nederlander die uit zijn comfort zone stapt.

Dragan Bakema verliet zijn gezin en luxe appartement om drie weken te leven zonder geld, pinpas en telefoon.

Ik vond drie weken wat kort.

Kon Dragan, voor een nog realistischer beeld van de ellende waarin hij was verzeild, niet drie jaar gaan zwerven voordat hij exact hetzelfde ging aantonen als Beau van Erven Dorens al deed in The Amsterdam Project op RTL? Een programma waarvan ik vooral heb onthouden hoe integer, betrokken en invoelend Beau van Erven Dorens is.

