Veel lagere groeiverwachting goederenoverslag in Rotterdamse haven

De haven van Rotterdam moet met een veel lagere groei van de goederenoverslag rekening houden dan verwacht. De nieuwste prognoses zijn met ongeveer 20 procent naar beneden bijgesteld.

Dat zei Steven Lak, voorzitter van havenondernemingsvereniging Deltalinqs, afgelopen maandag op het nieuwjaarsdiner van de vereniging.

De neerwaartse bijstelling staat gelijk aan ongeveer 100 miljoen ton aan goederen per jaar. Ter vergelijking: de totale overslag in Rotterdam bedraagt jaarlijks zo’n 465 miljoen ton. Het Havenbedrijf Rotterdam maakt op 9 februari de definitieve overslagcijfers over 2016 bekend.

Lak hield de havengemeenschap voor dat de haven de effecten van de energietransitie van fossiel naar duurzaam gaat merken in de overslag. De aanvoer van grondstoffen als olie en kolen is op zijn retour. Ook ziet hij een verschuiving op wereldschaal van economische macht en productie, in combinatie met toenemend protectionisme in de vorm van handelsbarrières, sancties en quota.

Daar staat tegenover dat het terughalen van productie naar Europa (‘nearshoring’) en de opkomst van duurzame energiebronnen en bio-chemie nieuwe goederenstromen kunnen opleveren. Die kunnen de mindere vooruitzichten voor de huidige stromen voor een deel compenseren.

Vijf jaar geleden voorzag het Havenbedrijf in de Havenvisie 2030 nog een toename van de overslag in dat jaar van 480 miljoen ton (bij een lage groei van economie en handel), tot 730 miljoen ton (bij hoge groei). In een vorige maand uitgebrachte voortgangsrapportage is die bandbreedte teruggebracht van 400 tot 630 miljoen ton. In het minst gunstige scenario kan de overslag in 2030 dus zelfs lager uitvallen dan nu.

Bij het Deltalinqs-diner trad vice-premier en PvdA-lijsttrekker Lodewijk Asscher op als gastspreker. Voor hem had voorzitter Lak een boodschap: geen ‘populisme’ in de discussie over de sluiting van de twee nieuwe kolencentrales op de Maasvlakte. Lak riep op tot een ‘consistente en betrouwbare overheid met een langjarige visie op haven, industrie en energie’. Niet toegeven aan anti-fossiel sentimenten en geen lokale kolenpolitiek voeren. „Het gaat om CO2-neutraal worden’’, aldus Lak, te bereiken met ‘realistische overgangstermijnen’. Bij de beslissing over de centrales moet daarom wat Deltalinqs betreft het Energieakkoord leidend zijn, gericht op een stabiele energievoorziening die onafhankelijk is van het buitenland.