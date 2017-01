Omzet Ahold Delhaize stijgt met bijna 3 procent

De omzet van Ahold Delhaize, het moederbedrijf van onder meer Albert Heijn en bol.com, is in het vierde kwartaal van 2016 gegroeid. Dat meldt de onderneming donderdag in een persbericht. De omzet steeg met 2,8 procent naar 15,5 miljard euro.

Bij de resultaten is gecorrigeerd voor wisselkoersen en voor de extra koopdagen die 2016 bevatte. In Nederland bedroeg de omzetgroei 6,6 procent. Die stijging was met name te danken aan de toegenomen onlineverkoop. En niet alleen bij bol.com; ook bij Albert Heijn worden boodschappen steeds vaker via internet aangeschaft. Internationaal mat het bedrijf een stijging van 27,9 procent van de online-omzet.

VS

In de Verenigde Staten werd de groei juist vooral op het conto van Delhaize geschreven: een plus van 2,2 procent. Bij de Amerikaanse Ahold-winkels daalde de omzet met 0,2 procent.

De omzet steeg in heel 2016 met 3,4 procent naar 62,3 miljard euro. De overige financiële resultaten worden op 1 maart bekendgemaakt, waarin wordt gecorrigeerd voor de fusie die Ahold en Delhaize in 2016 beklonken. Het concern gaat uit van een lichte winststijging ten opzichte van 2015.