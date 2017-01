OM eist negen jaar cel tegen wapenhandelaar Jan B.

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft een celfstraf van 9 jaar geëist tegen de Brabantse wapenhandelaar Jan B. Hij wordt verdacht van grootschalige wapenhandel en lidmaatschap van een criminele organisatie. Tegen de verdachte leider van deze organisatie, Cömert E., eiste het OM 7 jaar celstraf. Tegen drie medeverdachten zijn straffen van 3, 4 en 6 jaar geëist.

De strafeis valt zo hoog uit omdat de verdachten met de wapenhandel hebben bijgedragen aan het zware geweld in de Amsterdamse onderwereld van de afgelopen jaren. Jan B. is bovendien al twee keer eerder veroordeeld voor wapenhandel en toont, net als de andere verdachten, nauwelijks schuldbesef, aldus het OM tijdens het requisitoir donderdagochtend.

Het onderzoek naar de vijf verdachten komt voort uit de veelbesproken schietpartij in de Amsterdamse Staatsliedenbuurt eind 2012. Daarbij zijn twee criminelen van Nederland-Marokkaanse origine doodgeschoten en is vanuit een vluchtauto gericht op enkele politie-agenten geschoten.

Volgens officier van justitie Maaike van Kampen zijn er indicaties dat de verdachten wapens hebben geleverd aan de rivaliserende groepen uit de zogeheten mocromaffia. Zij vechten sinds het begin van dit decennium een bloedige onderwereldoorlog uit waarbij ook onschuldige slachtoffers zijn gevallen.

De strafzaak tegen de verdachten komt voort uit dit conflict en is onderdeel van een aantal onderzoeken. Volgens officier Van Kampen doet het OM alles om dit soort conflicten te voorkomen. “Daarom heeft wapenhandel sinds enkele jaren weer prioriteit. Er kan veel geld mee worden verdiend.”

Bij de Brabantse wapenhandelaar Jan B. is een grote verzameling wapens gevonden waaronder één kalasjnikov, evenals een aantal patroonhouders en munitie die geschikt zijn voor kalasjnikovs. Ook bij enkele andere verdachten zijn wapens en munitie gevonden, waaronder opnieuw een kalasjnikov, het voorkeurswapen bij liquidaties.

Volgens officier Van Kampen zijn alle vijf verdachten even schuldig en hebben ze allen een even zware rol gehad bij de wapenhandel. “Er is sprake van bewuste, intensieve en nauwe samenwerking”, aldus de officier. “Dat verdachten zich grotendeels hebben beroepen op hun zwijgrecht doet daar niet aan af.”