Veiligheidsraad steunt Barrow: Senegal valt Gambia binnen

Het leger van Senegal is momenteel bezig met een militaire interventie in buurland Gambia, zo meldt persbureau Reuters op basis van militairen in Senegal. Het land valt Gambia binnen omdat oud-president Yahya Jammeh niet wil aftreden, terwijl zijn opvolger - Adama Barrow - donderdag in Senegal is benoemd.

Het leger van Senegal positioneerde zich woensdag aan de grens met Gambia en dreigde het land binnen te vallen wanneer Jammeh om middernacht nog geen afstand van de macht had gedaan. Tot op heden heeft Jammeh nog niets van zich laten horen. Nadat de VN-Veiligheidsraad steun heeft uitgesproken voor Barrow, is de militaire interventie van start gegaan. Nigeria heeft militair materieel naar Senegal gestuurd voor ondersteuning van de operatie.

Jammeh verloor de presidentsverkiezingen in december, maar weigert op te stappen. Hoewel hij zijn nederlaag in eerste instantie erkende, veranderde hij later van standpunt. Nu weigert hij afstand te doen van de macht omdat er zich onregelmatigheden zouden hebben voorgedaan op de verkiezingsdag. Buurland Senegal legde daarom een deadline op waarop Jammeh moest zijn afgetreden.

Zowel het hoofd van de politie en de strijdkrachten in Gambia zeiden woensdag zich niet te zullen verzetten tegen een invasiemacht van Nigeria, Senegal en Ghana om de rechtmatig verkozen president te installeren.

‘Dag om nooit te vergeten’

De militaire interventie is slechts uren nadat Barrow zijn presidentiële eed had afgelegd begonnen. Daarin zei hij dat donderdag 19 januari “een dag is om nooit te vergeten”. De ceremonie werd live op de televisie in Senegal uitgezonden. Tijdens zijn inauguratiespeech bedankte de nieuwe president de leiders van de West-Afrikaanse economische gemeenschap ECOWAS voor het ondersteunen van de Gambiaanse regering.

De stad in Gambia waar Barrow donderdag eigenlijk beëdigd zou worden, lag er donderdagmiddag verlaten bij volgens NRC-correspondent Koert Lindijer. Banken, benzinestations en scholen waren gesloten en de stad zag eruit als een “ghost town”:

“Op een enkele onnozele buitenlandse toerist in korte broek of bikini na, en een handjevol Gambiaanse burgers, zijn zelfs de volksbuurten en de markten verlaten.”

Angst heeft de nog niet gevluchte inwoners in haar greep, aldus Lindijer: “Gambianen vragen zich af aan welke kant de veiligheidstroepen staat: aan de zijde van de nu illegale president Yaya Jammeh of de democratisch gekozen Adama Barrow.”