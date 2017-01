Net ontdekt: donaldtrumpi, een mot met blonde schubben

Het is een zojuist ontdekte mot met een dot blonde schubben op z’n kop. De associatie ligt begin 2017 voor de hand: net de weelderige haardos van Donald Trump.

Evolutiebioloog en ontdekker Vazrick Nazari had het dan ook makkelijk met het bedenken van een naam voor de tastermot: Neopalpa donaldtrumpi. Dinsdag beschreef hij het trumpmotje officieel in het tijdschrift Zookeys. Nazari ontdekte het blonde motje toen hij een collectie van een museum doorvlooide.

De blonde schubbendos is uniek voor de trumpmot. De nauw verwante mot Neopapla neonata is eerder donkerblond. En zoals vaker bij insecten zijn de twee soorten ook te onderscheiden aan de vorm van hun genitaliën. De trumpmot heeft een spitse fallus, die van zijn verwant is krom.

Nazari schrijft dat hij met de vernoeming aandacht wil vestigen op de kwetsbare natuur in het zuiden van Californië, waar nog steeds onbeschreven en bedreigde dieren leven.

En wie dat wil, kan in de vernoeming een politiek statement lezen: het leefgebied van het trumpmotje beslaat het Amerikaanse Californië en het Mexicaanse Baja California. Zo lang er geen muur tussen de VS en Mexico verrijst, blijft het leefgebied één.

Een mot is een mooi begin, maar Donald Trump heeft nog een lange weg te gaan voordat hij hierin zijn voorganger voorbijstreeft: Barack Obama kreeg maar liefst negen dieren naar zich vernoemd, meer dan welke andere Amerikaanse president dan ook (de teller voor Theodore Roosevelt staat op zeven).

De obamadieren zijn over het hele dierenrijk verspreid: van vis tot vogel en valdeurspin. Ze heten obamaorum, obamai of barackobamai

Maar de grootste eer is misschien wel dat Obama een volledig geslacht naar zich vernoemd heeft gekregen: in 2012 beschreven paleontologen de 5 miljoen jaar geleden uitgestorven hagedis Obamadon gracilis, letterlijk ‘gracieuze obamatand’.

Een dubieuzer eer was de vernoeming van drie slijmzwamkevers naar George Bush, Dick Cheney en Donald Rumsfeld in 2005. Officieel zouden twee entomologen dat hebben gedaan „omdat we onze leiders bewonderen”. Maar dat in hetzelfde artikel een kever wordt vernoemd naar Star Wars-schurk Darth Vader geeft toch te denken.