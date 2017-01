Mogelijk derde sterfgeval door stroomstoring Amsterdam

De gemeente Amsterdam onderzoekt een derde sterfgeval dat mogelijk verband houdt met de stroomstoring van afgelopen dinsdag. Dat meldt regionale tv-zender AT5.

Het gaat om een vrouw van 75 die dinsdagmorgen onwel werd. Toen haar echtgenoot 112 belde, kwam hij ongeveer tien minuten in de wacht te staan, bevestigt een woordvoerder van de gemeente tegenover persbureau ANP. De vrouw overleed in de ambulance onderweg naar het ziekenhuis.

Dinsdag kondigde de gemeente al een onderzoek aan naar twee andere sterfgevallen. De zoon van een 83-jarige vrouw kon geen contact krijgen met 112. Toen een via de huisartsenpost opgetrommelde huisarts arriveerde, was de vrouw al overleden. Een andere vrouw werd dood gevonden in haar woning. Mogelijk viel door de stroomstoring haar zuurstofvoorziening weg.

De meldkamer in Amsterdam was tijdens de stroomstoring een tijd overbelast. Enkele tientallen mensen kregen geen gehoor toen zij het noodnummer belden, negen van hen hadden een ambulance nodig. Zij zijn volgens een woordvoerder van de gemeente zo snel mogelijk terug gebeld.

360.000 huishoudens

Dinsdagmorgen zaten 360.000 huishoudens in Amsterdam ruim vijf uur lang zonder stroom. In het Slotervaartziekenhuis gingen operaties niet door. Honderd Albert Heijn-filialen in Noord-Nederland konden niet worden bevoorraad doordat het distributiecentrum stil lag. Ook het treinverkeer ondervond grote hinder van de storing.

De oorzaak van de stroomstoring bleek volgens netbeheerder Liander een uitgevallen component in het verdeelstation aan de Hemweg. Wat er precies is misgegaan, kan Liander nog niet zeggen. Mogelijk wordt dat pas over enkele weken bekend.