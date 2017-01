Judas van Astrid Holleeder best verkochte boek van 2016

Drie vrouwen maken de dienst uit in de top honderd van de best verkochte boeken van 2016. In de donderdagavond door de CPNB gepubliceerde lijst staat de familekroniek Judas (Lebowski) van Astrid Holleeder bovenaan. In enkele weken tijd verkocht haar boek 382.974 exemplaren. Het tweede best verkochte boek is van J.K. Rowling. Van haar boek Harry Potter en het vervloekte kind. Deel 1 & 2 werden afgelopen jaar 147.179 boeken verkocht. Saskia Noort sluit de top drie af met haar thriller Huidpijn. Zij verkocht bijna evenveel exemplaren als Rowling, namelijk 142.724 exemplaren.

In zijn jaaroverzicht schreef Arjen Fortuin al dat 2016 het jaar van de vrouw was geweest. Ook hij haalde Astrid Holleeder aan, en noemde als opvallend boek van afgelopen jaar de biografie van Juliana aan, dat door Jolande Withuis werd geschreven. De kwaliteit van het boek en de commotie eromheen leverde haar geen top 10 notering op, maar wel werden er van Juliana ruim 40.000 exemplaren verkocht. De andere vrouwen die dit jaar de ‘dienst’ uitmaakten volgens Fortuin waren ondermeer Elena Ferrante (ruim 50.000 exemplaren van De geniale vriendin), Lize Spit (ruim 30.000 exemplaren in Nederland, Het smelt) en Connie Palmen (ruim 30.000 exemplaren, Jij zegt het).

Het eerste dagboek van Hendrik Groen, Pogingen iets van het leven te maken (Meulenhoff), dat in 2014 verscheen en dit jaar nog de NS Publieksprijs kreeg dit jaar wederom verkocht dit jaar opnieuw goed: ruim 125.000 exemplaren. Het tweede dagboek, Zolang er leven is, ging ruim 125.000 keer over de toonbank.

De afgelopen tien jaar verkocht E.L. James de meeste boeken in 1 jaar. Van haar Vijftig tinten grijs (Prometheus) werden er 2012 664.557 exemplaren verkocht. In 2007 was Harry Potter nog het best verkochte boek, in dat jaar verscheen van haar Harry Potter en de Relieken van de Dood waar er toen 591.888 exemplaren van werden verkocht.

Geen enkele keer in de afgelopen tien jaar was een literaire roman het bestverkochte boek. Dit jaar waren twaalf van de honderd best verkochte boeken literaire romans.