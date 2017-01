Hema gaat 386 winkels in de Benelux vernieuwen

Hema gaat de inrichting van honderden winkels aanpassen. De warenhuisketen wil vanaf het voorjaar in totaal 386 kleinere winkels in Nederland, België en Luxemburg gaan inrichten volgens een internationale winkelformule, meldt Hema donderdag in een verklaring.

Deze formule bleek eerder al succesvol te zijn buiten de Benelux. Onder andere in Spanje en Frankrijk worden winkels ingedeeld in ‘belevingswerelden’, zoals ‘keuken’ of ‘wonen’, en niet op basis van het assortiment. Volgens de keten zouden artikelen daardoor makkelijker te vinden zijn. “Onze winkels zijn in het buitenland erg populair, ook onder Nederlandse klanten die op reis zijn”, meldt Hema-topman Tjeerd Jegen in een verklaring.

Vijftien winkels per week

Het bedrijf had volgens een woordvoerder eerder meerdere succesvolle pilots in Nederland en België. Klanten reageerden positief op de nieuwe inrichting. Vanaf mei dit jaar zal Hema zo’n vijftien kleinere winkels per week gaan verbouwen.

Ook wil de keten gaan kijken of de formule succesvol toegepast kan worden bij grotere warenhuizen. In dat geval zullen in 2018 de resterende locaties ook heringericht worden.

Hema heeft in totaal ruim 700 winkels in zeven landen. Er werken zo’n 17.000 medewerkers voor het Nederlandse bedrijf.