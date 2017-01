Heijmans haalt megaorder binnen in Amsterdam

Een combinatie van de bouwbedrijven Heijmans, Fluor en Hochtief is de voorlopige winnaar geworden van de aanbesteding van het project Zuidasdok in Amsterdam. Dat maakten Heijmans en de gemeente Amsterdam donderdag bekend. Het bouwcontract heeft een waarde van ongeveer 990 miljoen euro. Daarmee is Zuidasdok één van de grootste bouwprojecten in Nederland.

Het bedrag ligt onder het maximale budget van 1,06 miljard euro dat in de aanbesteding stond. Heijmans krijgt 15 procent van de contractsom. Het Duitse Hochtief en het Amerikaanse Fluor ontvangen elk 42,5 procent. De drie bedrijven versloegen een consortium van de Nederlandse bouwers BAM, VolkerWessels en TBI.

Het Zuidasdok-project neemt de infrastructuur van Amsterdam-Zuid flink op de schop. De snelweg A10 wordt verbreed en gaat deels ondergronds; de knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel worden aangepast; het treinstation Amsterdam Zuid wordt grondig gerenoveerd en uitgebreid. De werkzaamheden moeten halverwege 2019 starten. De beoogde opleverdatum ligt in 2028.

Of de combinatie van Heijmans en de twee andere bouwers de aanbesteding definitief binnenhaalt, wordt waarschijnlijk halverwege februari duidelijk.